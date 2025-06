Claudia Sheinbaum responde a declaraciones del PAN: "Trae mucha frustración"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Partido de Acción Nacional (PAN) no tiene proyecto e hizo un llamado para que se pongan a trabajar, lo anterior, luego de los cometarios que hizo su dirigente, Jorge Romero, en contra de Morena.

A pregunta expresa, la mandataria federal expuso que dicho partido de oposición está muy frustrado, pues aseguró que conforme pasa el tiempo, el pueblo les hace menos caso.

Veracruz habló fuerte y claro: ganó el partido @AccionNacional. uD83DuDE4CuD83CuDFFBuD83DuDD35



Felicito a @maryjosegamboa por esta victoria que representa mucho más que un triunfo electoral: es la muestra de que, incluso frente al poder del Estado, cuando la ciudadanía confía en una alternativa con… pic.twitter.com/8SfIXEJ6g1 — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) June 5, 2025

"No tienen proyecto", responde Sheinbaum a Jorge Romero

“Es una pena. Trae mucha frustración. Porque no tienen proyecto. No tienen proyecto ni nada que ofrecer a la gente. Entonces, pues, espero que se retracte lo que dijo, ¿verdad? Porque no creo que sea el camino, de ninguna manera, la violencia… Entonces, que se pongan a trabajar. Hacer un proyecto. Como decía, imagínense, llaman a no votar y luego votan sus gobernadores. O sea, muy organizados que digamos, pues no están,”, dijo.

En ese sentido, Sheinbaum Pardo dijo que Morena, a diferencia del PAN, es un partido de total libertad de expresión, de reunión, de manifestación, mismo que no implementa la represión.

“Lo que hay es debate público. Desde aquí, desde la tribuna, desde las cámaras, de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados”, agregó.

edg