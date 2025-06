Alertan por suplantación de profesionales inmobiliarios

Aunque actualmente la Ley Inmobiliaria en Jalisco no obliga que se cuente con certificación por parte de los asesores inmobiliarios para protección de los clientes, reducir fraudes y suplantación de identidad, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) propone que sea obligatoria.

Alertaron que ha aumentado la informalidad debido al potencial económico de la entidad, principalmente en la zona metropolitana y en Puerto Vallarta, donde las transacciones de compra venta ascienden a más de 140 mil millones de pesos anualmente, con más de 140 mil operaciones de compra venta o traslativas de dominio, de las cuales 45 mil operaciones son de vivienda.

También señalan que actualmente hay 500 proyectos inmobiliarios verticales en preventa y en arrendamiento, el mercado representa más de 25 mil millones de pesos anuales y Jalisco es el segundo lugar nacional en colocación de créditos bancarios e Infonavit.

Sin embargo, la mayoría de estas operaciones se dan sin contratos formales ni certificaciones entre los agentes inmobiliarios y sin garantía jurídica para los adquirentes.

"Más de 45 mil personas en Jalisco están registradas como servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes inmuebles en Inegi, muchas operaciones se dan sin ninguna garantía, sin contratos formales, sin tener alguna certificación entre los asesores inmobiliarios y mucho menos se puede garantizar la certeza jurídica, y esta informalidad afecta directamente a la seguridad patrimonial de las familias", expuso Karen Correa, presidenta de la AMPI Guadalajara.

Llaman a tomar precauciones con respecto a ofertas inmobiliarias

Respecto a las precauciones que deben tener quienes quieren adquirir una propiedad es no confiar en precios demasiado bajos en redes sociales, no dar anticipos y no dejarse engañar con fotografías antes de visitar personalmente el inmueble.

Jaziel Castañeda, vicepresidente de AMPI, lamentó que hay quienes se hacen pasar como asesores que pertenecen a la asociación y han tenido casos que llegan a su oficina buscando a alguna persona que les engañó.

"La mayoría de fraudes se dan cuando ven una oportunidad en internet y deciden apartarla. Me han tocado más de 15 personas que han llegado a mi oficina y llegan preguntando por un asesor que ni siquiera existe dentro de nuestra inmobiliaria, vienen a firmar ya el contrato de compra venta y mencionan que le dieron cinco, 10, 50 mil pesos de anticipo porque les gustó la propiedad y no querían que se las ganaran", alertó.

En tanto, desde el Colegio de Notarios de Jalisco señalan que gracias a la tecnología es mucho más fácil y rápido verificar datos o capacitarse para evitar fraudes, tal y como lo vienen haciendo quienes realizan este trabajo y que ahora participaran en conjunto con los inmobiliarios para generar confianza a los compradores, señaló su presidente, José Luis Leal.

"Impulsar la certificación es básica y fundamental en esta época que nos toca vivir en donde las tecnologías permiten suplir muchas cosas o en su momento eficientar, pero lo que no hacen es tener una constancia de acreditación que te dé un prestigio mayor y una presencia sin duda”, dijo.

Añadió que en el ecosistema del notariado la tecnología ha evolucionado con las autoridades y la Ley del Notariado los obliga a que hagan cursos y se capaciten regularmente. Actualmente, son 293 notarios que se integran en el Colegio, están en 57 municipios de Jalisco y trabajan para dar certeza y seguridad jurídica a los ciudadanos.