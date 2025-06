"Usted me va a atender", mujer pierde la paciencia por caja cerrada del Oxxo y golpea a empleados | VIDEO

Una mujer fue parte de un altercado dentro de una sucursal del Oxxo, luego de quejarse por el servicio que ofrecían dos empleados mientras intentaba adquirir sus productos. A través de las redes sociales, circuló el momento exacto en que la mujer pierde la paciencia y agrede a ambos trabajadores de la reconocida cadena de tiendas.

Según las primeras versiones, la mujer intentaba realizar una recarga telefónica. Sin embargo, una empleada le explicó que no había servicio en una de las terminales, por lo que la clienta comenzó a exigir ser atendida cuanto antes, al punto de iniciar un enfrentamiento con los trabajadores.

"Hija de su madre, trabaje bien, 24 horas y no lo hace, ya lleva rato así, vieja cab"%na, bien que puede conectar y desconectarlo nada más por contar su p"$o dinero. Me quedo aquí y usted me va a atender", grita la mujer dentro del Oxxo.