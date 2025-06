Habitantes de municipios serranos de Guerrero piden instalar base permanente del Ejército

Mujeres con niños y bebés en brazos durmiendo al pie de las patrullas del Ejército y la Guardia Nacional, es la imagen en Puerto las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán en la zona serrana de la Tierra Caliente de Guerrero.

Tras los ataques armados registrados el fin de semana, los habitantes de las localidades de Puerto las Ollas, Rancho Nuevo y El Nogal, municipios de Zihuatanejo, Petatlán y Coyuca de Catalán, claman que la Base de Operaciones Mixta (BOM) que se instaló la noche del lunes para auxiliarlos se quede permanente.

Debido a la violencia en la región, al menos unas 30 familias se desplazaron de comunidades pertenecientes a los ejidos de Balcón de la Bandera, Soledad de La Palma y Río Frío de los Frenos, en la sierra de las regiones Costa Grande y Tierra Caliente.

“La situación crítica ahorita de Las Ollas son los alimentos, no hay medicamentos, no hay nada. Aquí está el Ejército, la Guardia y ellos también reportaron lo mismo; no hay alimentos y medicamentos”, contó Saúl García, del Consejo de Vigilancia y presidente de Áreas Protegidas de la región.