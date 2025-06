Explota taller de pirotecnia en La Saucera, Tultitlán | VIDEO

Una serie de potentes explosiones se registraron alrededor de las 12:45 horas de este miércoles 11 de junio en la zona de La Saucera, ubicada en el municipio de Tultepec, Estado de México, de acuerdo con vecinos, la intensidad de los estallidos fue tal que pudieron ser percibidos por habitantes de municipios cercanos como Cuautitlán, Nextlalpan, Coacalco y Tultitlán.

La zona de Saucera es reconocida como una de las zonas con mayor actividad en la fabricación y almacenamiento de pirotecnia a nivel nacional, por lo que los primeros reportes apuntan a que las explosiones estarían relacionadas con materiales explosivos utilizados en la elaboración de fuegos artificiales, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado la causa exacta.

En redes sociales circulan fotografías de una gigantesca columna de humo que se generó después de un fuerte estallido y fue visible desde varios puntos del Valle de México. Algunos videos difundidos en redes sociales muestran una nube densa y oscura elevándose en el cielo, acompañada de sonidos secundarios que podrían corresponder a pequeñas explosiones sucesivas.

Cuerpos de emergencia de diversos municipios se movilizaron rápidamente hacia el sitio. Elementos de Protección Civil, Bomberos, policías municipales y personal de la Guardia Nacional se encuentran ya en la zona para evaluar la situación y atender cualquier posible herido.

Explosión en Tultepec

Hasta el momento, no se ha informado sobre víctimas, lesionados ni daños materiales, aunque se espera que en las próximas horas se emita un parte preliminar por parte del gobierno municipal o estatal.

¿Qué hacer ante una explosión?

En caso de una explosión, es fundamental mantener la calma y actuar con rapidez siguiendo medidas básicas de seguridad, si estás en el lugar del incidente o cerca, aléjate inmediatamente del punto de la explosión y busca refugio en una zona segura. Evita correr si hay mucho humo o polvo, y cúbrete nariz y boca con un pañuelo o prenda para no inhalar sustancias tóxicas.

La Saucera es líder en fabricación y almacenamiento de pirotecnia

Si te encuentras en interiores, aléjate de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer, apaga fuentes de calor como estufas y desconecta la electricidad si es seguro hacerlo, no utilices elevadores. Llama al número de emergencias 9-1-1 y reportar lo ocurrido, no difundas información no confirmada, si ves personas heridas, ofrece ayuda solo si sabes cómo hacerlo sin ponerte en peligro; de lo contrario, espera a los servicios de emergencia.

Permanece atento a instrucciones oficiales a través de radio, televisión o redes sociales confiables. Evita acercarte a la zona afectada para no obstruir el trabajo de rescatistas. Si es necesario evacuar, hazlo siguiendo las rutas marcadas y lleva contigo documentos importantes y un botiquín básico.

