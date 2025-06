Caso Valeria Márquez: Identifican el origen del ramo de rosas con el que le pidieron perdón a la influencer asesinada

A casi un mes del asesinato de Valeria Márquez, la Fiscalía de Jalisco confirmó que ya tienen identificado el origen del ramo de rosas rojas que contenía la leyenda “Perdón”, el cuál, fue enviado a la estética que era propiedad de la influencer y donde ocurrió el mediático crimen, del cual, también se ofrecieron algunas actualizaciones en torno a las investigaciones.

El encargado de revelar esta información en torno al asesinato de Valeria Márquez fue el titular de la Fiscalía de Jalisco, Salvador González de los Santos, quien señaló durante un encuentro con distintos medios de comunicación que uno de los avances más significativos en este mediático crimen es que ya se identificó la florería en la que se adquirió el ramo de rosas que fue enviado al lugar donde la influencer fue baleada, el cual, contenía la leyenda “Perdón”.

Valeria Márquez fue asesinada a balazos mientras hacía una transmisión en vivo para TikTok. Foto: IG: v___marquez

Cabe señalar que, González de los Santos señaló que la persona que compró el ramo de rosas rojas acudió personalmente a la florería en cuestión, sin embargo, debido a que no hay cámaras en dicho establecimiento no se ha podido corroborar su identidad, sin embargo, ya se están realizando las diligencias correspondientes para dar con esta persona posiblemente vinculada con el asesinato de la influencer y modelo de 23 años de edad.

“Sí, ya sabemos quién las mandó, digo, de donde contrataron el servicio, se menciona a una persona, pero todavía no está identificada, en el lugar donde compran las flores no había cámaras, parece que acudió al lugar, pero no hay cámaras en el lugar”, expresó el titular de la Fiscalía de Jalisco.

Este fue el ramo de rosas que enviaron a la estética de Valeria Márquez tras su asesinato. Foto: X: Chrisegovia07

¿Qué dijo la Fiscalía de Jalisco sobre la primera entrevista pública de Vivian de la Torre?

Al ser cuestionado sobre la entrevista pública que recientemente concedió Vivian de la Torre, quién es una de las personas indiciadas por el crimen de Valeria Márquez, el Fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, señaló que en la referida institución están enterado de dicha entrevista, la cual, podría ser tomada en cuenta para contrastarse con las declaraciones que hizo de manera formal en torno al caso, sin embargo, señaló que, por ahora, no puede revelar más información al respecto por tratarse de una investigación en curso.

“Tomamos en cuenta todo, no puedo entrar en detalles de lo que declaró particularmente en la entrevista oficial porque son temas de sigilo y no puedo mencionar exactamente lo que declaró”, sentención el fiscal de Jalisco, quien previamente señaló que hasta ahora se han realizado al menos 30 entrevistas con personas cercanas a Valeria Márquez, además, se sabe que se tienen identificadas tres principales líneas de investigación, sin embargo, todavía no hay personas detenidas por este mediático crimen que fue transmitido en vivo a través de TikTok.