Arturo Ávila y Federico Döring analizan la relación entre México y Estados Unidos tras las redadas a migrantes

Arturo Ávila, Vocero de los diputados del GPM y colaborador del HMG, y Federico Döring, Diputado del PAN, compartieron su opinión respecto a la iniciativa para cancelar la INE propuesta por el diputado Luis Enrique Miranda del Partido Verde Ecologista (PVEM), así como de la relación entre México y Estados Unidos tras las redadas a migrantes, en una Mesa de Análisis con Mario Maldonado para "Noticias de la Mañana", de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

Durante su primera intervención, Arturo Ávila, explicó que la iniciativa de Enrique Miranda que será analizada en la Comisión de Puntos Constitucionales, busca cancelar o poner una temporalidad de suspensión a la credencial de elector para aquellas personas que no voten haciendo una modificación al artículo 36 constitucional, un modeló muy similar al de países como Australia y Argentina que tienen un sistema en donde hay una obligatoriedad para el voto.

Sin embargo, manifestó que los miembros del grupo parlamentario de Morena están en desacuerdo con dicha iniciativa ya que consideran que que no abona en el deseo democrático, porque la ciudadanía tiene que ejercer su derecho a votar de forma libre y convencida de lo que está haciendo.

Por su parte, Federico Döring, señaló que la iniciativa no tiene como intención fortalecer la democracia, si no que fue presentada tomando en cuenta el fracaso de la elección judicial que se veía venir en donde apenas se contó con un porcentaje del 13 % de participación ciudadana, asegurando que es responsabilidad de los candidatos convocar a la población a participar en los procesos electorales.

"Yo siempre he creído que es obligación de los candidatos convocar a los ciudadanos, y si no se sienten convocados ni representados por ninguno, es un problema de los candidatos no de la democracia, cuando tengas candidatos que sí sepan convocar, que sepan inspirar, que motiven a la gente a ir a votar por ellos, no tendrás problemas de abstencionismo y no tendrás necesidad de hacer estas cosas.", declaró Federico Döring.