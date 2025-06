Arranca plan de reordenamiento en Benito Juárez

El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, encabezó el arranque de la estrategia de recuperación de espacios en la demarcación, el cual consiste en retirar las pérgolas de restaurantes que invaden las banquetas y en reordenar el comercio en vía pública. Previo al recorrido que realizó por las calles de la alcaldía, el edil detalló que actualmente hay mil 736 comerciantes registrados en la zona, los cuales serán reubicados para tener mejores condiciones de venta.

No obstante, también reconoció que hay tres mil 529 sin permiso, a quienes no se les permitirá realizar sus labores en la alcaldía, pues afectan a los vecinos. Señaló que este programa cuenta con tres ejes fundamentales, entre los que destaca el tema de Protección Civil, Sanidad y Regulación, acciones que están encaminadas a la recuperación del espacio público para los vecinos.

Asimismo, adelantó que hay una meta específica en la que cuentan con el apoyo del Gobierno local y es el reordenamiento del Corredor Tlalpan, mismo que atraerá mucho turismo con el Mundial de Futbol de 2026. Explicó que los comercios que cuenten con un permiso serán reubicados en zonas donde no afecten a la población, que no estén cerca de supermercados y que no interfieran con entradas y salidas de los espacios ocupados.

Además, mencionó que se realizarán inspecciones constantes para certificar que exista una higiene correcta, que haya sanidad, que no existan riesgos de protección civil y que no afecten a la comunidad.

Estamos trabajando en las calles de la colonia Nápoles con el retiro de pérgolas y enseres. Comprometidos con ustedes y la recuperación del espacio público, actuando y velando siempre por el #OrdenYSeguridad. pic.twitter.com/BB216SrJgI — Luis Mendoza Acevedo (@LuisMendozaBJ) June 11, 2025

300 capacitaciones a comerciantes

En ese sentido, señaló que el gobierno local ha promovido la capacitación de más de 300 comerciantes en primeros auxilios, lo que ha permitido abonar al diálogo con el sector y presentar un 60 por ciento de avance en el mejoramiento de la imagen pública, aunque hay colonias como Nápoles y Narvarte donde la estadística llega a 80 por ciento.

“No queremos puestos ambulantes ilegales, vamos a trabajar con los que tengan su permiso, los vamos a reubicar”, sentenció.

Por ello, llamó a los vecinos a denunciar cualquier anomalía y se comprometió a atender las quejas de manera oportuna.

LA/TJM