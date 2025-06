Yuridia desapareció cuando salía a trabajar, su cuerpo fue encontrado enterrado en una huerta de café

Medios de comunicación locales informaron que fue localizado sin vida el cuerpo de Yuridia Ferrer Santiago, una joven de 29 años de edad, reportada como desaparecida desde el pasado 3 de junio. Según los reportes, la mujer habría sido encontrada enterrada dentro de una huerta de café en la comunidad de El Izote, municipio de Acatepec, en el estado de Guerrrero.

La ficha de búsqueda de Yuridia indicaba que la mujer fue vista por última vez con vida en el Crucero de El Llano, también en Acatepec, donde presuntamente se dirigía a trabajar. Dos días después, el 5 de junio, sus familiares acudieron a las autoridades para reportar oficialmente su desaparición. A partir de ese momento, la Comisión Estatal de Búsqueda activó un operativo en distintos puntos del municipio con la esperanza de dar con su paradero.

La búsqueda terminó el pasado lunes cuando, en medio de un recorrido coordinado con colectivos locales y autoridades, fue encontrada una fosa oculta entre una huerta de café. En su interior fue localizado el cuerpo de una mujer, el cual, posteriormente fue identificado como el de Yuridia. Cabe mencionar que, hasta el momento, no se han dado a conocer los detalles sobre la causa de su muerte ni el estado en que fue hallado el cuerpo.

Piden justicia para Yuridia

La noticia de la muerte de Yuridia rápidamente se volvió viral en redes sociales, causando indignación entre los habitantes de la región y del estado, particularmente entre los colectivos feministas, quienes han señalado que la violencia de género sigue cobrando vidas impunemente, a pesar de los esfuerzos gubernamentales anunciados en los últimos años.

Uno de los colectivos que alzó la voz fue Montaña Feminista Tlapa, el cual exigió, a través de sus canales oficiales en Facebook, justicia por el caso de Yuridia y reclamó la falta de eficacia de las políticas públicas implementadas para la protección de las mujeres. “Yuridia salió de trabajar y no volvió. Era una mujer joven, trabajadora, que solo intentaba ganarse la vida. Hoy es otra víctima más de la violencia machista que se vive en nuestra región”, expresó el grupo a través de un comunicado.

"La noticia del feminicidio de Yuridia Ferrer Santiago nos llena de dolor e indignación, una joven trabajadora que salió de su labor y nunca regresó a casa, víctima de la violencia de género que sigue azotando a nuestra comunidad, es hora de que las autoridades tomen medidas efectivas para garantizar nuestra seguridad y la de nuestras hijas", escribió el colectivo en sus redes sociales, agregando que se espera que el caso sea investigado a profundidad y haya justicia para la mujer.

Exhortan a que se investigue como feminicidio

De igual manera, las integrantes del colectivo exigieron a las autoridades la pronta localización de las personas que habrían asesinado a Yuridia, aunque, hasta ahora, las fuentes oficiales no han confirmado que se haya tratado de un feminicidio. "Exigimos justicia para Yuridia y para todas las víctimas de feminicidio, exigimos que se investigue con seriedad, se castigue a los responsables, que se tomen medidas para prevenir la violencia de género y se proteja a las mujeres y niñas de la Montaña", fue el mensaje en redes por parte del colectivo Montaña Feminista Tlapa.

Por su parte, un presunto familiar de Yuridia también compartió una publicación pidiendo el apoyo de la ciudadanía para difundir el caso de la joven. El hombre se identificó como Teo Ferrer y dijo ser hermano de la víctima: "recordar siempre que todos y todas tenemos hermana, sobrina, hija, madre tía y estamos exentos de este tipos de problemas espero que me comprendan y no me juzguen por lo que estoy publicando", agregó el hombre en su publicación oficial.