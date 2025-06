"Reforma Judicial fue un desastre; no llamó la atención de la ciudadanía": Damián Zepeda

Damián Zepeda, ex dirigente nacional del PAN, declaró en entrevista con Óscar Mario Beteta para Heraldo Radio que la elección judicial de este domingo ha sido un desastre ya que no atrajo la atención de la ciudadanía y aseguró que fue evidente que mucha gente, aún siendo simpatizantes de Morena, eligieron no salir a ejercer su derecho al voto:

"Y no fueron porque no conocían a los candidatos, era un desastre la boleta, muy confusa. Entonces, cuando haces algo así tan complicado eso no es democracia y tampoco es democracia que no estén contando los votos por parte de los ciudadanos, no creo que sea un modelo a seguir de quienes queremos lo mejor para México".

Una vez que las dirigencias estatales del PRI y del PAN en Durango anunciaran el triunfo de su candidato, José Antonio Ochoa Rodríguez, en la ciudad capital, Zepeda reconoció al político es un panista destacado y que lidera un "Gobierno muy bueno, humanista y cercano; y me da gusto saber que va a repetir el Alcalde, creo que no debemos seguir ahí (en coalición)".

Finalmente el político panista agregó que en este entorno, y tras los resultados de hoy, el PAN debe reinventarse: "Yo creo que a nivel nacional tiene que reinventar, abrirse".