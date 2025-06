La confesión de AMLO sobre Claudia Sheinbaum tras 8 meses después de dejar la presidencia

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rompió el silencio al acudir a emitir su voto en la Elección del Poder Judicial en Chiapas tras ocho meses de terminar el periodo de su sexenio, tiempo en el que no había sido captado en público ni hecho ninguna declaración.

AMLO reapareció este domingo 1 de junio en la Elección Judicial 2025, donde indicó que esta vez fue la tercera que pudo salir de su quinta donde vive y escribe su libro. “Estoy haciendo algo que les va a gustar mucho sobre nuestra grandeza cultural pronto”, afirmó, mientras agradeció la hospitalidad que le ha brindado el pueblo de Chiapas.

"Muchas gracias por todo lo que han hecho. Me han dado apoyo. Me han hospedado. Me han respetado. No tengo ninguna molestia, al contrario, se ha portado muy bien, es gente muy buena la gente de Palenque. Mis paisanos, los quiero mucho. Estoy contento de vivir aquí", acotó López Obrador.

AMLO hace confesión sobre Claudia Sheinbaum

AMO votó en la elección del Poder Judicial. Foto: Armando de la Rosa

Andrés Manuel López Obrador destacó la realización de la jornada de la Elección del Poder Judicial al ser una hecho histórico, indicó: "Es la primera vez en la historia y por eso quise participar en esta histórica elección", mencionó y agregó:

“Me da mucho gusto que viven en un país libre y democrático”: AMLO.

Asimismo, Andrés Manuel López Obrador habló por primera vez también sobre la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. El exmandatario de extracción morenista confesó que la jefa del Ejecutivo Federal es la mejor Presidenta del mundo.

“Tenemos a la mejor Presidenta del mundo, Claudia Sheinbaum, lo repito, la mejor Presidenta del mundo”: AMLO.

López Obrador se dio espacio para confirmar que se encuentra muy bien de salud, y señaló que muy pronto estará listo su libro que estima sea a finales del año corriente.