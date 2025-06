Exitosa jornada electoral en Durango, determina IEPC

Aunque reconoció que hubo algunas incidencias, el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Durango, Roberto Herrera Hernández calificó de exitosa la jornada electoral que se llevó a cabo este domingo en la entidad.

En entrevista con el Heraldo de México, el titular del IEPC, informó que sólo no se han reportado la instalación de dos casillas, pero en general se ha cumplido a cabalidad con todas las etapas para llevar a buen puerto esta que es una elección inédita, y que pone como parte de la historia del estado, del país y del mundo a la entidad.

“Yo esta jornada electoral, yo la puedo calificar de exitosa. Tenemos única y exclusivamente el no reporte de dos casillas de las 2 mil 658 de los ayuntamientos. Los incidentes son menores, le hemos dado seguimiento cabal a todos y cada uno de los incidentes que no reportaron las representaciones de los partidos políticos, y puedo decirle que todos son incidentes menores. Por supuesto no es que no le tome importancia, sino que simple y sencillamente debemos de valorar el hecho de que la ciudadanía ejerza su derecho a votar, pero también a aquellos para ser votados”, dijo.