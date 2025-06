Entrega el gobernador Samuel García el Nuevo Malecón en Presa la Boca

El gobernador del estado, Samuel Alejandro García Sepúlveda, entregó el Nuevo Malecón en la Presa la Boca de 400 metros lineales, que impulsará el desarrollo comercial de los alrededores del embalse con infraestructura segura y generando servicios de calidad que incrementen el número de visitantes a la zona.

Acompañado de su esposa Mariana Rodríguez Cantú, titular de AMAR a Nuevo León, y de su hija Mariel, el mandatario estatal dijo que este proyecto dimensionará el potencial turístico de la Presa con comercios, restaurantes y un hotel.

“Hoy lo importante es que está el Malecón terminado, hoy lo importante es que tenemos ya un sistema hidráulico modernizado que va a permitir regular entradas y salidas de la Presa de la Boca para que nunca vuelva a estar por debajo de 90 por ciento”, manifestó el Gobernador.

“Vamos a tener aquí más catamaranes, más proyectos, más hoteles”, agregó.

El gobierno espera que este sea un punto turístico importante. FOTO: gobierno de Nuevo León

La Presa de la Boca será un lugar turístico importante para el estado

El Mandatario estatal dijo que a un año del Mundial de FIFA 2026, la Presa de la Boca se convertirá en un polo turístico para los visitantes nacionales e internacionales que visiten Nuevo León por la justa mundialista.

“Estoy seguro que la Presa de la Boca va a ser un gran polo turístico. Entonces tenemos un año para organizar muy bien que aquí este Malecón sea también una sede del Fan Fest y poner pantallas”, refirió.

“Llegamos un año antes al Mundial firmes, preparados, seguros y ahora le toca al Gobierno y a la gente dar nuestra mejor versión y prepararnos para que en un año que lleguen todos los turistas digan, ´qué Estado, no me imaginaba Monterrey, no me imaginaba Nuevo León, sus edificios, sus estadios, su gente, su comida´”, apuntó.

El director del Fideicomiso de Proyectos Estratégicos, José Francisco Gutiérrez Cantú detalló que el proyecto del Nuevo Malecón contempló la ampliación del malecón existente, incluyendo 10 metros de ancho promedio y vialidad vehicular en un sentido, así como ciclopista, andadores y paisajismo con arborización. Leyenda

Impulsan el turismo en Nuevo León

El municipio de Santiago es el primer Pueblo Mágico que se declaró en Nuevo León. Registra la mayor captación de turismo en la entidad, por lo que se propuso realizar este proyecto que impulsará el desarrollo comercial de los alrededores de la Presa La Boca con infraestructura segura, generando servicios de calidad que permitan incrementar el número de visitantes a la zona.

Además, la obra mejora la imagen urbana y brinda un óptimo espacio público de recreación, turismo y deporte para los habitantes del Estado y turistas nacionales e internacionales.

Asistieron a la entrega del Nuevo Malecón la Secretaria de Turismo, Maricarmen Martínez Villarreal; el alcalde de Santiago, David de la Peña Marroquín; Jorge Álvarez Máynez, Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano; Miguel Flores, Coordinador del grupo legislativo de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado; y el diputado local Baltasar Martínez Ríos.