Denuncian reparto de acordeones para ele elección del Poder Judicial en San Luis Potosí

Al inicio de la jornada del proceso electoral extraordinario para personas juzgadoras, en San Luis Potosí han surgido las primeras denuncias del reparto masivo previo de acordeones para de manera premeditada inducir a la población a elegir determinados perfiles.

En la entidad se debe elegir entre las 87 personas juzgadoras locales y los 62 cargos dentro del Noveno Distrito Judicial Federal, por lo que estos instrumentos han sido señalados como una forma de indicar a las personas cómo deben de votar, en lugar de permitirles realizar el ejercicio por ellas mismas.

El consejero de la Junta Local Ejecutiva del INE en San Luis Potosí, Raúl Axel Mayorga Molina denunció ante El Heraldo de México que en los municipios de Matehuala y en Cerritos es donde se ha detectado el delito.

El funcionario aseguró que esto está en contra de la norma electoral. FOTO: Pepe Alemán.

Aseguran que se reparten acordeones para favorecer a algunos candidatos en San Luis Potosí

"Muchas personas por cuestiones familiares y de amigos henos tenido conocimiento de la existencia de estos acordeones, en lo particular soy de Matehuala y en el Centro de Matehuala me he tomado varios de estos acordeones tirados en la basura y algunas amistades me han mandado dado, por ejemplo un amigo de Cerritos me envió un vídeo de un acordeón que entregaron a él en su mano, además algunas capturas de un grupo de personas allá ", denunció.

Son al menos dos denuncias por repartir estos instrumentos. FOTO: Pepe Alemán

El consejero electoral declaró que estás denuncias deberán dictaminarse por el INE o bien por el Tribunal Electoral para determinar responsabilidades; sin embargo, dijo que este tipo de situaciones inhibe y desanima la participación ciudadana, sin embargo pidió a la ciudadanía a que salga a votar por las personas que deseen como juzgadoras.

La víspera tanto el delegado estatal como uno de los consejeros del INE nacional, establecieron que el uso de acordeones estaba permitido en lo individual, no así el reparto masivo lo cual constituye un delito