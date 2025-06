Catorce casillas no pudieron instalarse durante las elecciones al Poder Judicial en Chiapas

Durante la jornada electoral del Poder Judicial en Chiapas se instalaron 2 mil 900 casillas, se reportaron 144 incidencias y 14 casillas que no fueron instaladas en los distritos 5, con sede en San Cristóbal, 7, con sede en Tonalá, 8, con sede en Comitán, 10, con sede en Villaflores, 11, con sede en Las Margaritas y 13, con sede en Huehuetán.

Estas se suman a las 17 casillas reportadas desde el pasado jueves en donde se sustrajeron paquetes electorales que contenían 138 mil 774 boletas y documentación electoral de los distritos 4, con sede en Pichucalco, 5, con sede en San Cristóbal y 7, con sede en Tonalá.

Dentro de los 146 incidentes se registraron desde robo de boletas hasta urnas "embarazadas", informó Flor Pérez, vocal de organización electoral de la junta local del INE en Chiapas.

"Son 14 casillas no instaladas, en la descripción del incidente, dice que había documentación ya llena y también pues funcionarios que no llegaron en el distrito 7, hoy ya estaba el CAE ahí para instalar la casilla, sin embargo, pues no llegaron y en otros casos sí, efectivamente, porque el CAE reportó que la documentación ya estaba alterada, ya tenía marcas y ya tenía números", agregó.