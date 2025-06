AMLO reaparece y vota en elección judicial

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, emitió su voto en el marco de la jornada electoral del 1 de junio, al primera en la que se elegirán jueves, magistrados y ministros. El ex presidente de México, Andres Manuel López Obrador, fue captado emitiendo su voto en la casilla especial en Palenque Chiapas.

El ex mandatario llegó rápidamente a emitir su sufragio y luego regresó a su quinta. "Estoy muy emocionado porque este es un ejercicio histórico y no he salido porque estoy escribiendo mi libro", señaló en breves declaraciones el ex presidente.

"El pueblo de manera directa había decidido y había tenido elo derecho a elegir a jueces, magistrados, ministros del poder judicial. Es la primera vez en la historia. Por eso quise participar en esta histórica elección. Lo segundo, que me da mucho gusto vivir en un país libre y democrático. Tercero, también compartir con ustedes una opinión. Algo que confieso publicamente. Tenemos a la mejor presidenta del Mundo"

Emociona a vecinos de AMLO verlo en votaciones

Entrevistado vía telefónica en este contexto, Eber Alegría Pérez, vecino del municipio colindante con Tabasco, expuso que a pesar de que se anunció desde el año pasado que residiría en su quinta, hasta ahora no ha sido posible verlo recorrer las calles, aunque este evento cívico podría ser la oportunidad de que el ex mandatario se reencontrara con el pueblo.

“Para mí siento que va a causar una emoción al ver al expresidente Andrés Manuel López Obrador salir a votar. Es posible que se experimente sentimientos de orgullo para muchos, para otros tal vez no. Para muchos, tal vez sea una esperanza ante esta participación cívica, especialmente si se siente ese aspecto de conexión en el proceso democrático y el interés en la elección de jueces y ministros”, enfatizó.

Asimismo aseguró que por sí solo esta primera elección del Poder Judicial está produciendo curiosidad y entusiasmo entre la población, sin embargo, la presencia de Andrés Manuel en una jornada electoral de Palenque marcaría un impacto positivo en su historia, “en especial porque es una de sus propuestas que él dejó como como ex presidente para para todos (…) Ha dejado un legado especial para el país y en especialmente para esta zona sur y para nosotros, pues estamos esperando que aparezca el día domingo”.

Para el señor Francisco Álvarez también oriundo del municipio considerado como cuna de los Mayas, aseveró que al ser una de las reformas que impulsó durante su administración para mejorar a una de las instancias impartidoras de justicia, su presencia en el municipio de Palenque sería recibido con entusiasmo.

“Él viene siendo más un ciudadano común y corriente, y para para mí, en mi forma de pensar, este no hay ningún inconveniente, no hay ninguna maraña, no hay nada de que de que lo pueda afectar (…) Andrés Manuel, él se siente palencano”, puntualizó.

Ambos ciudadanos confiaron que la elección de jueces y magistrados se realizará de manera honesta y transparente, pues es un tema por el que luchó “tanto luchó nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador”.