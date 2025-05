Tendré mano dura con los juzgadores que actúen mal: Eva Verónica de Gyvés

Al sostener que la gente en la calle se queja de que los juzgadores aplican injustamente las sentencias o actúan inapropiadamente, la candidata a una magistratura del Tribunal de Disciplina Judicial, Eva Verónica de Gyvés Zárate, aseguró que actuará con mano dura para impedir que se repitan estas conductas que lastiman a la sociedad.

Tras su participación en un foro en Mérida en el que habló sobre la Reforma Judicial y la importancia de salir a votar el próximo 1 de junio, recalcó que de ahora en adelante las y los magistrados tienen que tener sensibilidad para ganarse la confianza de la gente.

Dijo que ante las constantes quejas de los ciudadanos en contra del proceder de los juzgadores, no le temblará la mano para sancionarlos en caso de que se compruebe que no actuaron correctamente.

“Durante mucho tiempo juzgué en materia penal y no fui una jueza ‘tranquila’, siempre tuve de alguna manera la mano dura y así lo seré en el Tribunal de Disciplina”, recalcó.

Eva Verónica de Gyvés declaró que es una mujer coherente y congruente con lo que dice y hace, por lo que se siente orgullosa de sus responsabilidades y su firma que ha estampado, “porque estoy convencida de que hago lo correcto”.

En ese sentido, explicó que su labor como magistrada de Disciplina será investigar las quejas respecto a los juzgadores y, de ser necesario, iniciar los procedimientos correspondientes y sancionar las conductas incorrectas.

“En estos días de campaña he estado en la calle y he escuchado que la gente se queja mucho de las resoluciones de los juzgadores. Uno tiene que aprender a valorar cuando están en lo correcto y cuando no, eso es lo que la experiencia que yo tengo, es básico para este tipo de trabajo”, enfatizó.