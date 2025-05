Sheinbaum responde a Google sobre el cambio de nombre del Golfo de Mèxico

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a que Google solo renombre como “Golfo de América” a la parte territorial de los Estados Unidos y no al territorio que le corresponde a México y Cuba. En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, la jefa del ejecutivo federal señaló que Google debe apegarse a la resolución emitida por Estados Unidos de solo cambiar el nombre a la jurisdicción territorial que le corresponde.

“Lo único que queremos es que se cumpla el decreto que emitió los Estados Unidos, el Golfo de América solamente la parte que le corresponde a la plataforma continental de Estados Unidos, no todo el golfo porque es una atribución internacional. Lo que decimos es que Google le ponga Golfo de América, que es la parte que le corresponde al territorio de Estados Unidos”, precisó.

Sheinbaum no ha discutido sobre el Golfo de México con Trump

Claudia Sheinbaum aclaró que el tema del Golfo de América no ha sido tocado con su homólogo Donald Trump y que se espera la resolución de Google.

“No lo hemos tocado. Ellos tienen razón, tienen derecho, pero no de nombrar todo el golfo, si correspondiente a su territorio tiene atribución sobre ella, nosotros no podríamos decir nada sobre que le cambien el nombre a un estado, a una montaña, a un lago, entonces la parte que les corresponde de su territorio le pueden llamar como ellos deciden, la parte que le corresponde a México no puede ser renombrado, la parte que le corresponde Cuba tampoco pueden renombrar. Lo que decimos es Google sujétate a lo que aprobó el gobierno en Estados Unidos”, precisó.

edg