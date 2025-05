“Sabemos que son tiempos complicados” Abuelito inicia colecta de fondos en redes para sus graves problemas de salud

Nonno Carmine, uno de los abuelos más queridos de las redes sociales, ha conmovido a los usuarios al dar a conocer que enfrenta un grave problema de salud, lo que lo ha orillado a iniciar una colecta solidaria a través de la plataforma Go Fund Me, donde se facilitan las donaciones a través de internet.

Durante su trayectoria como creador de contenido ha reunido a más de medio millón de seguidores en plataformas como Facebook, Instagram y TikTok, lo que le ha permitido compartir sus anécdotas y vivencias, marcadas con un sentido del humor que ha llegado a diferentes generaciones.

No obstante, recientemente compartió en sus plataformas digitales que ha sido diagnosticado con daño renal en etapa 3, padecimiento que no ha mejorado pese a lo continuos cuidados médicos a los cuales se ha sometido. Ileana Zumpano, su hija, ha compartido que los gastos médicos han sido abrumadores, por lo cual han recurrido a la plataforma de Go Fund Me.

Piden apoyo para solventar los gastos de Nonno

Durante el pasado febrero fue ingresado en un hospital privado de la Ciudad de México, luego de que su familia se percatara que sus síntomas empeoraron con el pasar de los días.

Nonno Carmine necesita 100 mil pesos para solventar sus gastos médicos

FOTO: Go Fund Me

Su hija está encargada de los "abrumadores" gastos médicos

Hasta el momento, la familia de Nonno ha logrado recolectar poco más de 18 mil pesos y su objetivo es llegar a 100 mil pesos mexicanos. Ileana ha compartido que es la responsable de sus gastos médicos, lo que incluye medicamentos, tratamientos, doctores y estudios médicos. En este sentido, se comprometió a utilizar cada donativo "de manera transparente y responsable".

Las redes de Nonno fueron inundadas de comentarios en apoyo a su recuperación de salud

FOTO: Facebook

“Si alguna vez el Nonno te sacó una sonrisa, te recordó a tu abuelo, o simplemente te inspiró con su ternura y alegría, te pedimos que nos ayudes a devolverle un poco de ese cariño, tenemos fe en que puede salir adelante y que aún nos quedan a todos muchos momentos por compartir con nuestro Nonno”, expresa su hija.

edg