Si la reforma no ve las señales, podría estallar: conductores denuncian invisibilidad económica.

Conductores de plataformas digitales advirtieron que cualquier reforma laboral que ignore sus gastos reales pondría en riesgo su sustento, el servicio y el acceso al mismo por parte de los usuarios. A través de estudios propios, documentaron que entre el 70 y el 75% de sus ingresos se destinan a cubrir costos operativos como gasolina, mantenimiento, llantas, seguros y conectividad.

“Claro que generamos ingresos, pero no todo es utilidad. Antes de sumar, ya estamos restando”, expresó uno de los entrevistados, quien participa en una red independiente de conductores que recopila datos reales en campo. De acuerdo con sus testimonios, un conductor que trabaja a tiempo completo puede generar entre 30 y 35 mil pesos al mes, pero su ganancia neta apenas representa el 30% de esa cantidad.

Los conductores enfatizaron que el problema no es aportar al sistema de seguridad social, sino que se les quiera calcular con base en ingresos brutos, sin descontar gastos. “No nos pueden cobrar impuestos por dinero que no es ganancia. Es ilógico e injusto”, reclamaron.

Además, denunciaron presiones por parte de sindicatos y sectores académicos que —aseguran— buscan imponer esquemas laborales sin conocer la realidad del trabajo en plataformas. “Los verdaderos expertos somos nosotros. No se puede legislar desde el escritorio sin pisar la calle”, advirtieron.

La posible sindicalización obligatoria también genera inquietud. “Lo que menos necesitamos es una mafia sindical cobrando cuotas a costa de nuestro esfuerzo. Eso no es representación, es oportunismo”, señalaron.

De no ser escuchados, los conductores prevén consecuencias negativas para toda la cadena: aumento en precios, reducción de servicios y pérdida de empleos independientes. “Si no nos oyen en sus oficinas, nos van a tener que escuchar en las calles”, concluyeron.

IBVM