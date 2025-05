Muere electrocutado director de protección civil en Puebla

Marcelo Cárcamo, director de Protección Civil Municipal de Tlatlauquitepec, perdió la vida mientras realizaba labores comunitarias en la localidad de Pezmatlán, informaron fuentes locales, pues el trágico accidente ocurrió cuando el funcionario participaba en la poda de árboles en una zona limítrofe entre las comunidades de Jalacinguito y Xaltenango.

De acuerdo con reportes extraoficiales, Marcelo Marcelo Cárcamo habría tocado accidentalmente cables de alta tensión, lo que provocó una fuerte descarga eléctrica misma que junto al impacto lo lanzó varios metros, causándole severas quemaduras, que hicieron que perdiera la vida.

Compañeros de trabajo que se encontraban en el sitio lograron trasladarlo con vida a un centro de salud de la región, donde fue atendido de urgencia. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento horas más tarde debido a la gravedad de las lesiones.

¿Qué le pasó a Marcelo Cárcamo, director de Protección Civil Municipal?

Personal forense acudió al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y su traslado al anfiteatro correspondiente, mientras que familiares del funcionario se presentaron en el centro médico tras ser notificados del incidente.

Por lo pronto, autoridades municipales y colegas de Protección Civil expresaron sus condolencias y destacaron la entrega y compromiso del director en sus labores al servicio de la comunidad, también se espera que en las próximas horas el cuerpo sea entregado a sus seres queridos para los servicios funerarios.

¿Qué hacer en un caso de electrocutamiento?

En caso de una electrocución, expertos en protección civil recomiendan no tocar directamente a la persona afectada si aún está en contacto con la fuente eléctrica, ya que se corre el riesgo de sufrir una descarga.

Pues lo primero es interrumpir la corriente eléctrica bajando el interruptor general o utilizando un objeto no conductor, como madera o plástico, para separar al afectado. Una vez que esté a salvo, se debe llamar de inmediato a los servicios de emergencia y, si la persona no respira o no tiene pulso, aplicar maniobras de reanimación cardiopulmonar si se cuenta con los conocimientos.

Incluso si la víctima se encuentra consciente y aparentemente en buen estado, es fundamental acudir a una revisión médica, ya que las descargas eléctricas pueden causar daños internos que no siempre son visibles de inmediato. Signos de alarma como quemaduras, desorientación, dolor en el pecho o pérdida de conciencia requieren atención urgente en un hospital.