Desconoce Fiscalía de Jalisco si se investiga al alcalde de Teuchitlán en el estado

Si hay carpetas de investigación en Jalisco contra el alcalde de Teuchitlán, José Ascención N., quien fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR), el pasado 3 de mayo, se deben tener en la Fiscalía Anticorrupción, señaló el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos.

Luego del operativo que se llevó a cabo el 18 de septiembre de 2024 por la Guardia Nacional en el Rancho Izaguirre, donde se detuvieron a 10 personas y se rescataron a dos con vida, presuntamente quienes habían sido privadas de la libertad, además de un cuerpo emplayado sin vida, se llevaron a cabo indagatorias en este predio.

Sin embargo, en marzo de 2025 el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco hizo público el hallazgo de objetos de presuntas víctimas que fueron llevadas a este rancho para ser reclutados por grupos criminales, por lo que se ha presumido que el inmueble no fue resguardado como era debido por las autoridades.

Así, luego de la detención del presidente municipal de Teuchitlán, José Ascención N., el pasado 3 de mayo, se ha mencionado que él tenía conocimiento de las actividades en este lugar, entre otras acusaciones, como recibir pagos mensuales y sostener reuniones con líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"Como ya se mencionó se dio vista a los órganos de control interno, a la Fiscalía Anticorrupción. Tengo entendido que la Fiscalía Anticorrupción está llevando las investigaciones, desde luego seguramente va a estar citando a todas las personas y a todos los funcionarios que en su momento considere citarlos para efecto de esclarecer el hecho del cuál se le dio vista, seguramente en su momento va a determinar las responsabilidades que considere por las omisiones que en su momento se hicieron", comentó el fiscal Salvador González en rueda de prensa este jueves.

El edil se encuentra en una zona segura en la Comisaría de Sentenciados

González de los Santos mencionó que en la dependencia a su cargo no hay investigación en contra del primer edil, sin embargo insistió que la Fiscalía Anticorrupción es autónoma y por ello él desconoce si en esa instancia se siguen investigaciones contra el edil e incluso o contra funcionarios que hayan cometido omisiones en la investigación del Rancho Izaguirre posterior al 18 de septiembre de 2024.

"Quien lleva la investigación es la Fiscalía Anticorrupción. La Fiscalía Anticorrupción es una totalmente autónoma, no me reporta nada, obviamente ellos tienen que integrar sus carpetas y te soy honesto, ni siquiera he preguntado a quién ha citado, porque yo creo que no es mi papel preguntar a quién van a citar y a quién no. Desconozco si ya citaron a funcionarios de la anterior administración, seguramente están citando a personal que en su momento intervino en el proceso del Rancho aquel 18 de septiembre", enfatizó.

Por lo pronto, el alcalde se encuentra en una zona segura en la Comisaría de Sentenciados y se le brinda atención médica y psicológica, aseguró el secretario de seguridad, Juan Pablo Hernández.

"El alcalde está en una área segura, reservada para precisamente personas que pudieran tener algún riesgo o que lo solicitan por sentirse en riesgo al interior de los complejos penitenciarios y está recibiendo atención médica, psicológica, de manera puntual y tememos vigilancia especial para evitar algún tipo de riesgo", explicó.

Se desconoce si la FGR investiga a elementos de la comisaría de Teuchitlán

Por lo pronto, en el municipio de Teuchitlán no está contemplada la intervención de la Comisaría y se genera presencia de la policía estatal en puntos de interés para visitantes, como el centro del municipio.

El Coordinador de Seguridad, Roberto Alarcón dijo que desconocen si la Fiscalía General de la República (FGR), investiga a elementos de la Comisaría de Teuchitlán.

"No digo que estén tampoco digo que no lo estén (en investigación) en este momento yo digo hay que esperar la integración de las carpetas, en caso de que se estén integrando para algunos elementos de la Policía de Teuchitlán y aún así, aún cuando estuvieran algunos relacionados con alguna carpeta, recordemos que tendríamos que esperar alguna sentencia condenatoria que no admita ningún medio de recurso de impugnación", concluyó.