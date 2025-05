Cerca de 43 mil personas han sido deportadas de Estados Unidos a México, dice Sheinbaum

Desde enero a la fecha han sido enviado a México desde Estados Unidos casi 43 mil personas, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En la conferencia de prensa matutina, dijo que desde enero fueron enviados desde le vecino país del norte 37 mil 471 personas de nacionalidad mexicana y 5 mil 511 extranjeros. En total, suman 42 mil 928 personas.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum Pardo informó que el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, visitó un centro de detención migratoria en Florida en donde platicó con connacionales, pero no encontró “algo que significara violación a los derechos humanos”.

“El embajador y las y los cónsules visitan de manera permanente los centros de detención para todo el apoyo que requieran personas, hermanos migrantes que de alguna razón fueron detenidos, muchas veces por el solo hecho de estar sin documentos son detenidos para su deportación”, dijo.

“Y lo importante es que no haya violación a los derechos humanos en estos centros de detención, en particular no encontró algo que significara violación a los derechos humanos y lo que hay es la comunicación permanente con mexicanos que se encuentran en esta situación”, añadió.



Han retornado 5 mil 511 extranjeros a México. Foto: Cuartoscuro

Rechaza Sheinbaum militarización de la política migratoria

Al descartar una militarización de la política migratoria, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que se está realizando una revisión de la estructura del Instituto Nacional de Migración (INM) con el objetivo de proteger los derechos humanos de las personas en tránsito.

Dijo que “no tiene razón” el informe de una agencia de la ONU sobre la política migratoria mexicana y su presunta “militarización” por lo que las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores ya se pusieron en contacto para informarles de la situación que se vive en el país.

“Están elementos de migración, de Bienestar, de la Secretaría de Gobernación, de todas las instituciones del Gobierno de México apoyando a migrantes que están en tránsito, repito, ha disminuido muchísimo, pero no es cierto que hay una militarización de la política migratoria, eso es falso”, aclaró.

De la situación del INM, la presidenta señaló que tras las salida de Francisco Garduño y la llegada de Sergio Salomón, se está haciendo una revisión de la estructura del instituto relacionada con la regulación de las personas extranjeras en el país en es estancia temporal o definitiva.

“Otra parte tiene que ver con la migración que se recibe en puertos, aeropuertos, todo tipo de espacios en donde llegan turistas y llegan mexicanos. Y tiene otra parte que tiene que ver pues con el apoyo migratorio a personas que cruzan nuestro país”, dijo.

Explicó que están fortaleciendo las distintas áreas del instituto con la orientación de protección a los derechos humanos y de defensa.

“Estamos revisando cómo podemos dividir las áreas de tal manera que cada una cumpla su función, cuántos elementos de migración adicionales se requieren porque una parte que se requieren más elementos del instituto, entonces se está haciendo una revisión integral”, indicó.



La presidenta señaló que los centros del INM "cambiaron por completo a partir del accidente que hubo, se cambió por completo y hay áreas que están a cargo de la Secretaría de Bienestar para migrantes temporales o de mayor estancia en nuestro país, de personas que o han sido deportadas o están en tránsito, acotó.

La presidenta dijo que ha disminuido “muchisímo” las personas que están en tránsito de Guatemala hacia la frontera norte, aunque no precisó la cifra.

Asegura que no se ha militarizado la política migratoria. Foto: Cuartoscuro

A principios de junio se anunciarán cambios en consulados

A principios del mes de junio, el gobierno federal anunciará los cambios en los titulares de los consulados en Estados Unidos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En la mañanera de este jueves, la jefa del Ejecutivo adelantó que pronto se reunirá con los cónsules que ya fueron reubicados y con todos aquellos que pertenecen al Servicio de Carrera de Relaciones Exteriores.

Incluso, dijo que en dicha reunión les planteará la importancia de la atención que se les debe brindar a las hermanas y hermanos migrantes que radican en los Estados Unidos.

“Ya está la revisión, ya están las reubicaciones de todos aquellos que pertenecen al Servicio de Carrera de Relaciones Exteriores. Me voy a reunir con quienes fueron seleccionados pronto para plantearles la importancia de la atención a nuestros hermanos y hermanas que están en Estados Unidos. Y ya lo vamos a informar, yo creo que a principios de junio ya, estos cambios que se van a hacer”, expuso.

Al ser cuestionada sobre si ha habido despidos de cónsules, Sheinbaum Pardo enfatizó que no y sobre ello dijo que “El tema es, no es que haya alguna irregularidad en la tarea que realizan, sino que no ha habido sensibilidad en la atención a nuestros hermanos allá. Entonces, muchos pertenecen al Servicio de Carrera de Relaciones Exteriores y tienen el derecho de ser reubicados de un área a otra”.