Un motel, cervezas y llamadas perdidas, las claves de la volcadura viral de un conductor de Saltillo

El pasado fin de semana ocurrió un accidente vehicular en Saltillo, Coahuila que se hizo viral en plataformas digitales y esto se debe a que el conductor involucrado en estos hechos señaló que perdió el control de su unidad debido a que circulaba a exceso de velocidad ya que pretendía reportarse con su esposa luego de haber pasado varias horas ingiriendo alcohol en un motel, por lo que en esta nota te contamos todo lo que se sabe sobre este mediático caso.

Fue la noche del pasado domingo 4 de mayo cuando la policía de Saltillo recibió el reporte de una volcadura ocurrida en el puente de Valle Dorado del boulevard Emilio Arizpe de la Maza a la altura de la colonia Lomas de Lourdes en Saltillo, Coahuila y tras el arribó de uniformados al lugar de los hechos realizaron distintas labores para rescatar al conductor de una camioneta tipo pick up volcada, un hombre de aproximadamente 45 años de edad, cuya identidad no fue revelada.

La camioneta volcada impidió la circulación en el puente de Valle Dorado por varias horas. Foto: X: nSaltillo

De acuerdo con los reportes de las fuentes policiacas, el conductor no sufrió lesiones de consideración, aunque se llevó algunos golpes, además, se encontraba alcoholizado y debido a ello quedó detenido para ser presentado ante las autoridades correspondientes por causar daños a la infraestructura vial de la ciudad.

En sus primeras declaraciones para los uniformados, el conductor reconoció que el accidente se originó debido a que circulaba a exceso de velocidad y explicó que minutos antes del accidente había salido de un motel cercano a la zona donde pasó varias horas ingiriendo alcohol, aunque no ofreció más detalles al respecto, no obstante, refirió que en algún momento de la noche tomó su celular y se percató de que tenía llamadas perdidas de su esposa y fue esto lo que lo hizo salir del referido inmueble para reportarse a la brevedad con su pareja sentimental, no obstante, momentos después sufrió el aparatoso percance.

La camioneta involucrada en estos hechos chocó contra esta estructura de concreto antes de volcarse. Foto: FB: 5incoNoticias

Las autoridades de Saltillo también precisaron que al interior de la unidad se encontraron latas de cerveza y botellas de otros licores, así como de otros aditamentos que comprobaron que el conductor había pasado tenido una tarde llena de fiesta, además, se informó que la unidad sería enviada a un depósito vehicular debido a que también presentaba distintas multas sin pagar, afortunadamente, estos hechos solo dejaron daños materiales y no hubo otras personas afectadas.

Como se dijo antes, este caso se hizo viral en plataformas digitales gracias a las declaraciones del conductor que implican a su esposa, pues se cree que podría haber una infidelidad detrás de estos hechos o incluso alguna otra situación, sin embargo, todo parece indicar que el desenlace de esta historia quedará en duda debido a que el conductor de la camioneta no ofreció declaraciones a los medios y hasta ahora se desconoce cuál es su situación jurídica.