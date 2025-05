Sheinbaum sugiere promover otra música ante los narcocorridos: "Mi posición es que no debe prohibirse"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la importancia de promover otro tipo de música con valores antes de prohibir los narcocorridos y los corridos tumbados.

“El corrido tumbado no es per se malo es una forma musical novedosa innovadora que se ha generado por los jóvenes el problema son las letras entonces si hay un corrido tumbado que tiene otra letra que tiene que ver con el amor el desamor la vida en la naturaleza la paz cualquier otra cosa que no sea apología de la violencia y del consumo de las drogas pues es mejor”, afirmó.