Sheinbaum sobre solicitud de Beatriz Gutiérrez para obtener nacionalidad española: "Está en su derecho"

Este miércoles en la Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que Beatriz Gutiérrez Müller “está en su derecho, si es el caso” de obtener la nacionalidad española, luego de que en redes sociales trascendiera que acudió a la embajada de España en México para solicitarla.

En la conferencia de prensa matutina de este 7 de mayo, la mandataria mexicana dijo que no tiene mayor información respecto a las versiones que se han difundido en las redes sociales.

"No conozco el tema, no sé si ella, porque ha salido en las redes, no tengo más información y está en su derecho, si es el caso", afirmó.