Secuestran a un niño y su niñera dentro de su propia casa, sería hijo de un joyero | IMÁGENES FUERTES

Autoridades colombianas buscan a un menor de edad, luego de que fue privado de su libertad por personas armadas. De acuerdo con medios locales, la víctima estaban dentro de su casa, ubicada en la zona rural de Jamundí en el departamento de Valle del Cauca, cuando los criminales ingresaron a su vivienda y amenazaron a sus familiares para así poder llevarse al pequeño de tan solo 11 años de edad, quien fue identificado como Lyan José Hortúa Bonilla.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado 3 de mayo y quedaron grabados mediante cámaras de seguridad instaladas dentro de la casa. En las imágenes se observa que personas armadas, con la cara cubierta, ingresaron a la propiedad y amenazaron a las personas que se encontraban dentro con armas largas. Tras recorrer la casa, de arriba a abajo, los criminales se llevaron a la niñera del menor y al niño, para posteriormente robarse un carro de la familia y escapar.

Horas más tarde, fue encontrada la niñera de Lyan José, quien fue abandonada en una zona aledaña. No obstante, aún no hay información sobre el paradero del menor de edad, quien permanece privado de su libertad. Al respecto, las autoridades colombianas han desplegado un fuerte operativo para dar con su paradero, pero, hasta ahora, no hay pistas de dónde podría estar el pequeño. Mientras los videos se han vuelto virales en redes sociales.

Ofrecen recompensa de hasta 200 millones de pesos para dar con Lyan José

Sobre el secuestro del menor de edad, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, acusó al grupo criminal Jaime Martínez como posibles responsables de este hecho violento. El funcionario destacó que el líder de esta organización criminal responde al alias de "Marlon" y ha sido calificado como "terrorista". En este sentido, agregó que se siguen las indagatorias para tener comunicación con el grupo criminal, esto para recuperar al menor de edad y llegar a un acuerdo.

"Secuestrar a un niño de 11 años es cruzar todos los límites del horror. A esta hora, un menor está vendado, privado de su libertad por el grupo criminal Jaime Martínez. Terroristas armados de este grupo irrumpieron en un condominio y se llevaron al pequeño", sentenció Pedro Sánchez. De igual manera, trascendió que las autoridades de Valle del Cauca han ofrecido una recompensa de hasta 200 millones de pesos (cerca de un millón de pesos mexicanos) para quienes den información que ayude a dar con el paradero de Lyan José.

¿Quiénes son los padres del niño secuestrado?

Hasta ahora, no se ha revelado la identidad de los padres del menor secuestrado. Sin embargo, en medios de comunicación ha trascendido que la familia estaría dedicada a la venta de joyas y el padre sería un joyero conocido de la región. Aunado a ello, se ha especulado que uno de ellos sería creador de contenido en redes sociales, lo cual no ha sido confirmado por parte de las autoridades colombianas, por lo que está información es incierta.

Las autoridades colombianas han indicado que los padres de Lyan José no han recibido llamadas de rescate por parte de los secuestradores, por lo que se desconoce cuál fue la intención de este secuestro. Se espera que en los próximos días sigan las investigaciones, esto para poder dar con el paradero del menor de edad, el cual, actualmente, sigue sin ser localizado por los policías a cargo del caso.