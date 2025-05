Rocío Nahle asegura que denuncias por daño patrimonial en Sesver no son contra Cuitláhuac García

La gobernadora Rocío Nahle García aclaró que la denuncia presentada por presunto daño patrimonial en la Secretaría de Salud de Veracruz fue en contra del director administrativo de la dependencia, Jorge Eduardo Sisniega Fernández, y no contra el exgobernador Cuitláhuac García Jiménez.

En entrevista, detalló que la denuncia que interpuso la Contraloría General del Estado por las observaciones que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) deben solventarse. Al respecto, la gobernadora Rocío Nahle García indicó que en Veracruz hay estabilidad política y prevalece el Estado de Derecho, rechazando rotundamente que haya diferencias con el exgobernador García Jiménez.

“No hay ningún rompimiento, ni pleito con el gobernador Cuitláhuac García, miren aquí hay estabilidad política, hay Estado de Derecho, es muy importante, yo he dicho que Veracruz no es el escándalo, que tenemos que hablar bien de Veracruz y los veracruzanos. Hay estabilidad política en Veracruz, por eso hay un cambio en inversiones, un cambio en turismo, un cambio en desarrollo, estamos trabajando muy fuerte todos los días en seguridad pues ordenando a mi parecer todo lo que estaba en desorden y hay que arreglar”, enfatizó.

La Contraloría General del Estado y la Dirección Jurídica de la Secretaría de Salud habrían presentado por lo menos una denuncia ante la Fiscalía General de la República y otra ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz, en contra del exdirector de Administración de Sesver, Jorge Sisniega Fernández.

Rocío Nahle García indicó que en Veracruz hay estabilidad política. Foto: Gobierno de Veracruz.

ASF detecta posible daño patrimonial de más de mil millones de pesos

En la revisión por parte de la ASF a los contratos y convenios suscritos por los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver), así como erogaciones financiadas con recursos del gasto federalizado del ejercicio 2023, incluidas las participaciones federales, se detectó un posible daño patrimonial de mil 195 millones 724 mil 268.24 pesos pendientes por aclarar.

La ASF revisó de manera pormenorizada los procedimiento e servicios personales y adquisiciones, arrendamientos y servicios, de las operaciones de gasto financiadas con recursos del gasto federalizado, incluidas las participaciones federales, seleccionadas para fiscalización por un monto de 1 mil 217 mil 971.1 pesos

correspondientes a los capítulos de gasto 1000 "Servicios Personales", 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales"; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.

En el ejercicio de los recursos, en cuanto al cumplimiento normativo, los Servicios de Salud de Veracruz incurrieron en inobservancias, principalmente en materia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, del Código Fiscal de la Federación y del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, principalmente por la evidencia de la prestación de bienes y servicios, para el ejercicio fiscal 2023, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de mil 195 mil 724.3 pesos, que representa el 98.2% de la muestra auditara.

“En conclusión, los Servicios de Salud de Veracruz no realizaron un ejercicio eficiente ni transparente de los recursos de gasto federalizado con los que se financiaron las operaciones seleccionadas para fiscalización en el cumplimiento, ya que no se ajustaron a la legislación y normativa administrativa aplicable a los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de contratación de obra pública y los servicios relacionados con la misma”, se lee en el documento de la ASF.

La ASF revisó de manera pormenorizada los procedimiento e servicios personales y adquisiciones, arrendamientos y servicios. Foto: Gobierno de Veracruz.

Tarjetas de solicitud de viajes no se relacionan con oficios de solicitud

De acuerdo con la revisión de la Auditoría Superior de la Federación al Fondo de Aportaciones para los Servicios de

Salud (FASSA), se detectó un pendiente por aclarar de 219 millones 787 mil 717.49 pesos.

Como ejemplo, se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto de 19 millones 343 mil 961.64 pesos, más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, por los pagos realizados con los recursos del programa Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, en virtud de que la documentación justificativa y comprobatoria proporcionada por los Servicios de Salud de Veracruz no acredita de manera íntegra la materialidad de prestación del Servicio de Fletes y Maniobras, Carga y Descarga referente a los contratos con números SESVER/DA/C-012/2023, ADENDUM NUMERO SESVER/DA/C.ADE-005/2023 y SESVER/DA/C- 073/2023.

Se verificó que las tarjetas de solicitud de viajes no se relacionan con los oficios de solicitud de viajes y los vales de salida provisional del Almacén Estatal B, que permita una trazabilidad sobre el servicio de fletes y maniobras, carga y descarga, además no se presentó evidencia que acredite los viajes, que tuvieron como punto de partida los almacenes A,C y D, y no se proporcionó evidencia de la verificación del cumplimiento de las cláusulas pactadas, además de la solicitud de información al proveedor se verificó que no garantizó el óptimo traslado de los bienes para el servicio de fletes, maniobras carga y descarga de los contratos SESVER/DA/C-012/2023 y SESVER/DA/C-073/2023, ya que no todos los vehículos destinados para realizar el servicio fueron modelos 2018 en adelante, conforme a lo pactado en los contratos; asimismo, de la información de los operadores de los vehículos y camiones, se verificó que no contaron con licencias vigentes durante todo 2023.

Lo anterior, representó el incumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III; del contrato SESVER/DA/C-012/2023, cláusulas sexta, letras A, C, E, G y H, décima, párrafo segundo, y décima primera, y del contrato SESVER/DA/C-073/2023, cláusulas sexta, letras C, E, G y H, décima, párrafo segundo, décima primera y décima sexta.