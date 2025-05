¿Regresó a la escena del crimen? Captan a encapuchada en donde vivía Karla Fernanda, absuelta por crimen de su madre y tío

En redes sociales se ha compartido un video captado por cámaras de seguridad dentro de un edificio de departamentos ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, donde, en agosto de 2022, una joven fue detenida por supuestamente haber asesinado a su madre y a su tío. Las nuevas imágenes se compartieron este 7 de mayo, luego de que vecinos de la zona reportaran que la joven arrestada, una adolescente llamada Karla Fernanda, presuntamente sería quien aparece en el clip y quien ingresó al departamento donde se cometió el crimen.

Aunque en la grabación no se puede identificar a la persona que ingresa al departamento, los vecinos que han compartido la grabación aseguran que podría tratarse de Karla Fernanda, quien fue señalada como la autora de los asesinatos y hace unos meses salió del el Penal de Tepepan, esto luego de que se le dictó una sentencia de absolución debido a que la Fiscalía no habría podido probar la participación de la joven en los homicidios.

La persona que aparece en la grabación luce una sudadera negra, pantalón negro y lleva el rostro cubierto. Las cámaras de seguridad captaron a esta persona abriendo la reja del departamento con varios artículos en su poder, los cuales tampoco se alcanzan a distinguir. Posteriormente, la persona sospechosa ingresa a la casa donde la joven Karla Fernanda vivía con su tío y su madre, quienes fueron asesinados en agosto del año 2022.

Captan a persona entrando al departamento de los homicidios

La joven fue liberada hace unos meses. Facebook: Pérez Rivera, Salas y Peña Defensa Legal

Pese a que la identidad de la persona no se distingue, los vecinos han acusado que aparentemente se trataría de Karla Fernanda, pues el ingreso a la vivienda habría ocurrido meses después de que la joven fue liberada del Penal de Tepepan. En este sentido, los habitantes del edificio han externado sentir "temor", pues no saben si la joven es peligrosa, o cual es su intención al supuestamente regresar al departamento donde habrían perdido la vida sus familiares.

Hasta ahora, no hay información sobre lo que ha pasado con Karla Fernanda desde que ella abandonó el Penal de Tepepan, esto tras obtener la absolución, luego de pasar tres años en la cárcel. En su última aparición pública, junto a su equipo legal, los abogados de la joven habrían comentado que ella estaba por comenzar una nueva etapa con su diagnostico de discapacidad intelectual y autismo.

Abogado de Karla habría dicho que ella pretendía comenzar una "nueva etapa"

Los abogados de la joven hablaron con la prensa tras su liberación. Foto: Facebook / Pérez Rivera, Salas y Peña Defensa Legal

De igual manera, el abogado de la joven, Héctor Pérez Rivera, habría comentado que la joven no podía quedarse sola, puesto que ya no tenía más familia que su equipo legal y las personas que la acompañaban a sus audiencias. Sin embargo, hasta ahora, el despacho legal y el abogado no se han pronunciado ante los señalamientos que circulan contra Karla Fernanda.

“Karla, como ven, tiene un sueño, va a empezar una nueva vida, necesita mucho apoyo. El Estado tiene que hacerse responsable de la atención de Karla, tiene que hacerse responsable de todo el daño que le causó al encarcelarla injustamente y porque Karla ha vivido abandono toda su vida. No la podemos dejar sola ni como Estado ni como sociedad. Karla solo tiene como familia a quienes estamos hoy con ella, no se puede quedar sola y la Fiscalía no puede insistir en criminizarla”, fue una de las declaraciones que dio el abogado tras la liberación de la joven.