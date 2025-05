Por prohibición de la tauromaquia, diputada de Michoacán y sus hijos son amenazados

La diputada local Sandra Arreola Ruíz, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), anunció que presentará una denuncia penal contra quien resulte responsable del acoso y amenazas recibidas en redes sociales, luego de que el Congreso de Michoacán prohibiera las corridas de toros.

Arreola Ruíz, quien es presidenta de la comisión de Medio Ambiente, dijo que prácticamente todos los legisladores que votaron a favor de la prohibición de la “fiesta taurina”, al representar un espectáculo donde prevalece el maltrato animal, han recibido amenazas.

“En redes sociales recibimos muchas amenazas, recibimos comentarios muy muy feos, inclusive yo estoy preparando una denuncia en la policía cibernética porque tomaron fotos privadas de mi perfil; están incitando a la violencia, con fotos donde están mis hijos, entonces sí llegan a un grado que sobrepasa. ¿Mis hijos qué tienen que ver con las decisiones que toma su mamá aquí en el pleno? para que a ellos los vayan un día a agredir o inclusive los señalen dentro de sus escuelas por una decisión que tomó su mamá, se me hace algo que ya está extralimitado”, lamentó la diputada.

La diputada Giulianna Bugarini también denunció amenazas en su contra

La legisladora señaló que desde el día 2 de abril, fecha en que se aprobó la prohibición de las corridas de toros, comenzaron los señalamientos en su contra, algunos desde perfiles falsos en redes sociales.

“Es un delito porque hay exposición de menores sin consentimiento y se está incitando a la violencia. Me he estado documentando, he estado revisando qué va a implicar esta denuncia y cuáles son los efectos posteriores. Lo que yo quise es que obviamente se dé de baja (las publicaciones donde es violentada), que la fiscalía pueda entregar a lo mejor los metadatos para saber de dónde se hizo esta publicación y obviamente, digo, si es que es posible”, expuso.

Previamente, la diputada Giulianna Bugarini, también denunció públicamente amenazas en su contra tras la prohibición de la tauromaquia, y aunque no descartó proceder legalmente contra los agresores, hasta el momento no ha presentado ninguna denuncia penal.