Mujer es captada propinando golpiza a pareja de abuelitos en la Gustavo A. Madero VIDEO

Una joven identificada como Erika Vázquez fue denunciada por agredir a una pareja de la tercera edad, con quienes sostuvo un altercado en las calles de Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. Los hechos fueron captados por el hombre mayor, quien grabó el momento exacto en que Erika cachetea y patea en reiteradas ocasiones a su esposa, Doña Jovita de 70 años de edad.

Durante el video de aproximadamente 30 segundos, la joven confronta a la mujer mayor y le asegura que no permitirá ser cacheteada y agredida. En respuesta, la mujer mayor trata de defenderse, sin embargo, la altura y juventud de Erika le permiten adueñarse del enfrentamiento y controlarla a base de golpes.

"Así como me anda cacheteando, a mí no me cachetee, para mí chingue su madre. A mí me vale v"#!a.", exclama Erika durante el video.