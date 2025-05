Morena y PRI chocan por Fobaproa en el Congreso de México

En la primera sesión de la Comisión Permanente del Congreso, Morena y el PRI chocaron a gritos por la deuda del Fobaproa y las recientes declaraciones del ex presidente Ernesto Zedillo en contra de las obras de la Cuarta Transformación.

En la sesión que se llevó acabo en el Pleno del Senado, Morena y sus aliados acordaron que la agenda política incluyera el Fobaproa.

En un primer momento, la diputada federal Dolores Padierna (Morena) sostuvo que Ernesto Zedillo fue el aval de la ambición, de la torpeza de los banqueros y los funcionarios que saquearon las arcas públicas.

"Desendeudaron a los banqueros con pagares chuecos e inconsitucionales para heredera al país una deuda del 20 al 40 por ciento del PIB. Compraron con dinero público la basura financiera de los bancos, ocultaron las ilegalidades, su corrupción infinita, socializando las pérdidas y concentrando las ganancias de unos cuantos", aseveró.

Foto: Cuartoscuro

Acusó que, ahora, Zedillo pide que se auditen las obras de la Cuarta Transformación, sin dar a conocer ninguna de sus decisiones irresponsables sobre el país, "se olvida que las obras del expresidente Andrés Manuel López Obrador fueron auditadas".

La sesión subió de tono porque el PRI se quejó de Morena porque impusieron la agenda legislativa sobre el Fobaproa, incluso en un momento el presidente de la Mesa Directiva, Fernández Noroña, ordenó cerrarle el micrófono al coordinador de los diputados priista, Rubén Moreira, quien acusó censura.

"No meta la agenda política por la puerta trasera. Le retiramos el sonido, será el sereno, pero el tema es la agenda política del Fobaproba, nosotros mandamos a la Cámara de Diputados el reglamento, y no fue aprobado", dijo Fernández Noroña.

El diputado Moreira respondió: "Estamos ante un estado autoritario, que distrae en los temas... Me callan, me cierran el micrófomo, voy a traer mi megáfono. Aquí tenemos que discutir que 800 mil niños no han sido vacunados".

Rubén Moreira también defendió la administración de Zedillo cuando fue presidente de la República en el sexenio 1994-2000, toda vez que sostuvo que en esa administración el país creció un 3.5 por ciento y el último año 7 por ciento.

"Cuando el presidente Zedillo gobernó, la deuda equivalía a 20 puntos del PIB y ahora anda en 51 puntos. El Fobaproa es la séptima parte de lo que ahora endeudó el presidente López Obrador".

El coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, entró a la discusión y le respondió a Rubén Moreira que en el sexenio de Zedillo aumentaron a 17 millones los mexicanos en pobreza.

"No tienen vergüenza los del PRI", expuso.

Los legisladores también llevaron a la agenda legislativa la situación sobre México y Estados Unidos en materia comercial.

TJM