Gerardo Fernández Noroña planea acudir al TEPJF para impugnar a 26 candidatos judiciales

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que si el Instituto Nacional Electoral (INE) se da por “muerto” para cancelar 26 candidaturas a juzgadores con vínculos con investigaciones federales y otras irregularidades, el Congreso acudirá a impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a esas candidaturas.

Previo a iniciar la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, el senador morenista pidió esperar a la resolución que tome el INE en la sesión ordinaria del Consejo General que se llevará a cabo este jueves.

“Ya presentamos las impugnaciones, esperaremos el resultado. Si el INE se da por muerto, vamos al tribunal electoral. Ya decidimos recorrer el camino legal que es presentar las impugnaciones, vamos a ver el INE qué dice, pero nosotros tenemos la instancia del tribunal, y si el tribunal no decide ya hicimos lo que tenemos que hacer”, indicó en entrevista a medios.

Noroña responde al INE

El presidente del Senado también retó al órgano electoral federal a que detalle dónde está la atribución constitucional para que el Senado haga eso (de bajar las candidaturas).

El área jurídica del @senadomexicano retiró la impugnación al reciente acuerdo del @INEMexico sobre candidaturas a integrar el poder judicial y espero que hoy mismo, se presenten las impugnaciones de candidaturas concretas por falta de idoneidad. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) May 2, 2025

“No creo que tengamos esa atribución”, aseveró.

Fernández Noroña aclaró que el documento de impugnación no se hizo público, tampoco ninguno de los 26 nombres de los candidatos a juzgadores señalados por nexos con la delincuencia o que no acreditaron ocho de promedio en la licenciatura. Eso para que no se haga un llamado a no votar por ninguno de esos candidatos señalados.

“No hicimos público ningún dato, quien lo haya hecho público es su responsabilidad. No nos vayan a acusar de un llamado a no votar”, sostuvo.

Dijo que es incorrecto el uso de estos casos para tratar de golpear al proceso de elección judicial, ya que el proceso va bien y la ciudadanía elegirá por primera vez con su voto a los juzgadores del país.

Sheinbaum pide a la gente no votar por "candidatos cuestionables"

“Que la gente no vote por ellos”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo luego de que el INE resolvió que no tiene facultad para retirar de la elección judicial a candidatos presuntamente relacionados con el narcotráfico y otros delitos.



En la conferencia de prensa matutina, dijo que es un tema que debe resolver el Tribunal Electoral. Señaló que por ese motivo no se pone en riesgo la elección, y adelantó que este jueves Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, presentará un informe de los presuntos delincuentes que han liberado jueces.

Durante la conferencia también se le cuestionó que el INE reportó que por falta de recursos está en riesgo la elección judicial en Zacatecas, Veracruz, Nayarit y San Luis Potosi. La titular del Ejecutivo Federal cuestionó la forma en que están ejerciendo los recursos para la elección del 1 de junio.

Con Noemí Gutiérrez