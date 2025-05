Doble placa activa: ¿cómo saber si mi automóvil la tiene y evitar multas?

Una de las responsabilidades de los conductores mexicanos es traer los papeles de su vehículo en regla, esto con el objetivo de evitar problemas con la ley aunado a las multas que en ocasiones pueden representar una gran cantidad de dinero para la economía familiar.

Una problemática que ha tomado relevancia en los últimos días y se ha visibilizado a través de redes sociales es lo que se conoce como doble placa activa en automóviles. Lo anterior sucede cuando el conductor no conoce el historial del vehículo y por diferentes motivos no se han dado de baja de manera correcta las primeras placas.

Dicho caso ha provocado que conductores del Estado de México denuncien presuntos actos de corrupción y extorsión por parte de las fuerzas municipales, autoridades que según testimonios en redes sociales piden hasta 40 mil pesos de multa para dejar circular a los automóviles que presentan dicha situación.

Una de las denuncias revela que un grupo de ministeriales detuvieron a un conductor en un supuesto chequeo de rutina con el objetivo de descartar si el vehículo no tenía reporte de robo, sin embargo, el estatus del automóvil reveló que tenía placas activas de la CDMX cuando su lámina actual era del Estado de México.

Dicho caso ha provocado que conductores del Estado de México denuncien presuntos actos de corrupción y extorsión

Foto: Pixabay

¿Cómo saber si tengo placas dobles y qué hacer ante una detención de la autoridad?

El conductor fue detenido por el delito de "ataques a las vías de comunicación" y las autoridades le habrían exigido al menos 40 mil pesos para liberarlo, por lo que a continuación te diremos los pasos para conocer si tu automóvil tiene doble placa activa y lo que debes hacer.

Lo primero que se recomienda es que todo conductor debe conocer el historial del automóvil que se encuentra manejando, tener los papeles en regla y conocer la vigencia de sus placas, así como saber si las láminas anteriores fueron dadas de baja correctamente en la entidad donde fueron liberadas.

Si el trámite de alta y baja de placas ha sido correcto y el conductor no presenta ningún problema, se recomienda traer una copia del documento para mostrarlo ante la autoridad en dado caso de ser detenido. Y también se exhorta a acudir a la dependencia de finanzas de cada entidad para conocer el estatus del automóvil.