¿Cuál es el valor de la entrada del Zoológico de Zacango en Edomex?

El Parque Ecológico Zacango, ubicado en Calimaya, Estado de México, ofrece a sus visitantes la oportunidad de observar y acercarse a más de mil animales de 172 especies. Con la reciente renovación, este espacio de entretenimiento se ha convertido en un destino imperdible para los amantes de la naturaleza y la vida animal. Data de 1981 cuando fue declarado Área Natural Protegida en los terrenos de la Ex hacienda de Zacango.

Vale señalar que las experiencias en el Parque Ecológico Zacango están diseñadas para ser seguras y educativas, con médicos veterinarios explicando cómo interactuar con los animales. Las actividades varían desde alimentar hipopótamos hasta observar de cerca a jirafas y lémures, siempre respetando las normas de comportamiento y seguridad. Es un santuario de vida silvestre, aprendizaje y convivencia respetuosa entre seres vivos.

Disfruta de un día de experiencias agradables con animales, seguras y educativas. Fuente: Pinterest

Lo que necesitas saber para ingresar al zoológico

Zacango está abierto de martes a domingo de 10 a 17. Está ubicado en la carretera Metepec-Santa María Nativitas, Km 7, en Calimaya, fácilmente accesible para quienes buscan una aventura ecológica. Para quienes desean experimentar un paseo diferente, vale resaltar que los precios de las entradas son accesibles. Los niños abonan 50 pesos y los adultos 100 y los más pequeños que miden menos de un metro, pueden entrar gratis.

En el Parque Ecológico Zacango también se pueden festejar los cumpleaños ya que existe la opción de rentar el jardín del parque por un precio de $5.500. Se debe tener en cuenta que los globos de cotillón deben ser biodegradables para no perturbar a los animales y al medio ambiente. Se les solicita a los visitantes no arrojar basura, mantener limpio el lugar y no alimentar a los animales.

Conoce y forma parte de las actividades que el @zacangoedomex tiene para ti, visita sus instalaciones y acude con toda tu familia. #ElPoderDeServir pic.twitter.com/XPqcDpmNrV — Instituto Mexiquense para la Discapacidad (@IMEDIS_Edomex) April 28, 2025

En Zacango se mezclan naturaleza con diversión y educación para toda la familia. Los visitantes pueden disfrutar desde la clásica vuelta por las zonas de primates, carnívoros y aves, hasta actividades especiales como la “Experiencia Animal”. Es el momento en el que niños y adultos aprenden sobre el cuidado médico y manejo de especies como los capibaras, lémures, jirafas y rinocerontes. También con la entrada, se pueden disfrutar charlas o talleres que cambian cada semana y cuya cartelera se actualiza por medio de las redes sociales del zoológico.