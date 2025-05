Usuarios de TELCEL reportan FALLAS a su servicio hoy, 6 de mayo

A través de redes sociales, diversos internautas han estado reportando fallas con la compañía de telefonía Telcel. Fue en punto de las 13:00 horas, que las personas informaron sobre las supuestas afectaciones a sus equipos móviles. Mediante X, antes Twitter, se han acumulado las quejas de los usuarios, quienes exigen que la empresa mejore su servicio y la señal se restaure lo antes posible, puesto que está imposibilitando la comunicación.

Las fallas se registraron principalmente a partir de las 13:00 horas y afectaron principalmente a los habitantes de la Ciudad de México, pero también a personas fuera de la capital mexicana. Hasta ahora, las quejas van desde pérdida total de señal y caídas de internet hasta fallos en llamadas telefónicas, dificultades para acceder al sitio web y problemas con el correo electrónico.

Cabe mencionar que Telcel, propiedad del magnate Carlos Slim y parte del conglomerado América Móvil, es uno de los principales proveedores de telefonía móvil en México. Por ello, la interrupción de sus servicios ha afectado considerable la comunicación de millones de personas, quienes se han mostrado molestas a través de sus redes sociales oficiales.

Usuarios se quejan de fallas masivas en redes sociales

Las fallas comenzaron a ser reportadas con más intensidad alrededor de las 13:00 horas, de acuerdo con información recabada por DownDetector, un sitio que monitorea la disponibilidad de servicios digitales y telecomunicaciones. A partir de ese momento, las denuncias se multiplicaron rápidamente.

Aunado a ello, en Google comenzaron a incrementarse las búsquedas relacionadas con la interrupción del servicio. Hasta ahora, Telcel no ha emitido un comunicado oficial explicando las causas del colapso, los reportes apuntan a una afectación de alcance nacional. Las fallas no se limitaron a una zona específica, sino que se registraron en diversas ciudades importantes del país.

Entre las localidades más afectadas se encuentran la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Mérida, Tijuana, Chihuahua y Querétaro. Usuarios de estas zonas manifestaron que no podían realizar ni recibir llamadas, enviar mensajes SMS ni conectarse a internet móvil, aun cuando en circunstancias normales gozan de buena cobertura.

¿Qué dijo Telcel sobre las fallas?

Hasta ahora, la empresa no ha ofrecido una versión oficial que explique qué originó la caída de su red. No se ha determinado si se trató de un fallo técnico en la infraestructura, una sobrecarga en los servidores, tareas de mantenimiento no anunciadas o algún otro tipo de incidente. La falta de información ha contribuido a la frustración de los usuarios, quienes esperaban una respuesta más rápida y clara por parte de Telcel.

"Telcel dejándome tirada hoy"; "Amigos, se cayó la red de Telcel"; "Otra vez falla de servicio"; "Telcel otra vez fallando"; "Mejor arreglen su red. Ya que paquetes nuevos que tampoco van a funcionar bien"; "Telcel es inservible el servicio, los datos simplemente no agarran, por querer economizar me salió peor", son algunas de las quejas que hay en redes sociales.