Tribunal Electoral del Poder Judicial reitera su compromiso con la Constitución en elecciones judiciales

Al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le toca cumplir y hacer cumplir la Constitución Política en el proceso electoral de juzgadores, aseveró la magistrada presidenta, Mónica Aralí Soto Fregoso.

Al participar en el encuentro de Mujeres del Mar, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, la magistrada declaró que dicho órgano ha actuado y ha resuelto las sentencias relacionadas con este proceso de acuerdo a lo que enmarca la ley.

“Al Tribunal Electoral le toca cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en eso tengan la certeza de que así será. Cuando haya duda respecto a cómo ha actuado el Tribunal es importante referirnos y leer nuestra Constitución y las sentencias que hemos emitido siempre con apego a la misma.

En tanto, Soto Fregoso respondió a las críticas que ha recibido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de quienes siguen sin reconocer los resultados electorales de la elección presidencial del 2024.

Tribunal define distribución de curules federales

En ese sentido, la magistrada presidenta dijo que el tribunal ha resuelto y resolvió, como siempre lo ha hecho, la distribución de las curules federales conforme a lo establecido en la Constitución desde hace 15 años.

“Haber cambiado el criterio por no estar de acuerdo o a la luz de resultados electorales que no favorecieron a una parte y favorecieron por decisión ciudadana a un proyecto político es seguir negando el avance democrático de nuestro país Descalificar a las instituciones electorales y a esta que es la última instancia en materia electoral no va a cambiar lo que está establecido en nuestra Constitución a menos que haya una reforma constitucional”, expuso en su mensaje.

