Diputados federales rechazan propuesta de expropiar medios de comunicación

El Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal rechaza la propuesta de expropiar medios de comunicación como lo planteó el consejero de Morena, Paco Ignacio Taibo II.

El pasado domingo, durante el Consejo Nacional de Morena, Paco Ignacio Taibo II cuestionó porque su partido no discutía medidas como la nacionalización por razones de salud nacional del canal 13 de televisión

En conferencia de medios, Monreal Ávila argumentó que el movimiento que representa de la Cuarta Transformación es muy amplio, y hay diversidad de opiniones y planteamientos encontrados y dispares, y su opinión personal, no corresponde a lo que dijo el director del Fondo de Cultura Económica.

“Yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de expropiación injustificada, y al contrario, TV Azteca, o MVS o Televisa o Radio Fórmula o cualquier medio debe ser respetado. La democracia se fortalece con opiniones, aunque sean encontradas, el hombre público está sujeto al escrutinio público, si uno no quiere estar en boca de todos, o en boca de algunos o cuestionado por todos, debe de retirarse del servicio público. Yo no estoy de acuerdo con este tipo de medidas que lo único que hacen es enardecer más el ánimo social”, puntualizó.