Diputada federal denuncia por amenazas de muerte, solicita medidas de protección

La diputada federal de Morena, María Teresa Ealy Díaz, presentó, ante la Fiscalía General de la República, una denuncia formal tras haber recibido, un mensaje de amenaza de muerte que pone en grave riesgo su integridad y la de su familia.

En sus redes sociales, la legisladora, dio a conocer esta situación en la que exige una pronta actuación a la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya que expuso, es un mensaje de amenaza de muerte directa en el que se le agrede con lenguaje violento, misógino y alarmante.

“En dicho mensaje se me amenaza de forma explícita, se hace alusión a mi domicilio, a mi vehículo y se advierte vigilancia constante hacia mí y hacia mi familia. Estas amenazas no son aisladas ni casuales. Se dan en el contexto de mi labor como representante popular, en la que he denunciado actos de corrupción, impunidad y violencia estructural contra las mujeres. Mi compromiso con la verdad, la justicia y los derechos humanos no se detendrá ante la intimidación. Responsabilizo a las autoridades competentes de cualquier cosa que me ocurra a mí, a mi familia o a mi equipo de trabajo”, dijo.