Congreso CDMX designa a fiscales anticorrupción y por delitos electorales

El pleno del Congreso de la Ciudad de México designó a los titulares de la Fiscalías Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, y al de Combate a la Corrupción, Daniel Osorio Roque y Gerardo Huerta Alcalá, respectivamente.

Por unanimidad, los legisladores decidieron que ambas personas estarán en su cargo por un periodo de cuatro años. Tras esto, Osorio Roque y Huerta Alcalá rindieron protesta ante la presidencia de este órgano legislativo, a cargo de Martha Ávila Ventura. Daniel Osorio Roque, se desenvolvía como coordinador de agentes del Ministerio Público Auxiliares de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Al fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, la diputada de Morena, Yuriri Ayala Zúñiga señaló que esta designación es resultado de un proceso público, abierto y exhaustivo, conforme lo dispuesto con la Carta Magna local, la Ley Orgánica del Congreso local y la correspondiente a la FGJCDMX.

Asimismo, destacó la participación del Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de México, quien elaboró la terna de personas candidatas, así como las y los integrantes de este órgano colegiado.

Por su parte, la coordinadora del PRD, Nora Arias Contreras resaltó que con esta designación se logra garantizar que la voluntad de la ciudadanía será respetada y protegida, sin interferencias, trampas, ni simulaciones.

Para ello, dijo se necesitará fomentar una cultura de la denuncia con mecanismos accesibles y confidenciales para que las víctimas de delitos electorales tengan certeza de que su denuncia será atendida con rigor.

En tanto, el panista, Mario Sánchez destacó que su bancada voto a favor, aunque, no es un cheque en blanco y es que recordó que estas fiscalías se utilizaron políticamente en el proceso electoral pasado.

“Que no se confunda nuestro voto como un cheque en blanco, lo que entregamos hoy no es un respaldo absoluto sino un voto de confianza con memoria. No venimos aquí a firmar un aval ciego, ni a cerrar los ojos ante lo que ha sucedido”, refirió.