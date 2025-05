Cierran Viaducto y Patriotismo por tráiler atorado

El conductor de un tráiler quedó atorado en el bajo puente de Viaducto Miguel Alemán, a la altura de Patriotismo, lo que ha provocado que cierren la vialidad para quienes se dirigen hacia la Calzada de Tlalpan, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Debido al cierre de Viaducto Miguel Alemán en los carriles centrales, la fila de automovilistas suma ya más de 3 kilómetros, a los que se suman también quienes transitan por las laterales de esa vía.

AGENDA DE MOVILIZACIONES MARTES 06 DE MAYO 2025

DECONSTRUCCION VIOLETA A.C.

HORA: 09:00 hrs.

LUGAR: Reclusorio Oriente en

Reforma Oriente No. 100, Col. San Lorenzo Tezonco, Alcaldia Iztapalapa CDMX.

MOTIVO: Se manifiestan por justicia para A.R.I., exigiendo Prision para el agresor , Juzgar con perspectiva de infancia, Garantia de no repetición, Garantia de una vida libre de violencia.



FAMILIARES Y AMIGOS DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA VICARIA.

HORA: 09:30

LUGAR: Juzgados Penales de la Ciudad de México en Dr. Lavista No. 114, Col Doctores, Alc. Cuauhtémoc

MOTIVO: Exigen justicia para una madre y su hija menor de edad, víctimas de violencia vicaria.



AMIGOS Y FAMILIARES DE MENOR VÍCTIMA DE ABUSO SEXUAL.

HORA: 11:30 hrs.

LUGAR: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente Av. Reforma No. 100, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa.

MOTIVO: Exigen justicia para una menor víctima de abuso sexual, que el caso sea juzgado con perspectiva de infancia y con pleno respeto a los derechos de la víctima, así como un castigo ejemplar para el presunto responsable.



COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (FCPyS-UNAM).

HORA: 11:30 hrs.

LUGAR: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (FCPyS-UNAM) en Av. Insurgentes Sur No. 3000, Circuito Escolar s/n., Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán.

MOTIVO: Asamblea interuniversitaria para discutir el pliego petitorio que contempla demandas relacionadas con el presupuesto, las prácticas de campo, la transparencia en las obras de la Facultad, el mantenimiento de áreas verdes, la actualización de los planes de estudio, el rechazo a la represión y a las reformas disciplinarias, así como la oposición al Consejo Universitario y Técnico.



ASAMBLEA INTERUNIVERSITARIA Y POPULAR POR PALESTINA.

HORA: 14:00 hrs.

LUGAR: Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (FCPyS-UNAM) en Av. Insurgentes Sur No. 3000, Circuito Escolar s/n., Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán.

MOTIVO: Reunión amplia para organizar las acciones a seguir en solidaridad con el pueblo palestino, lo anterior rumbo a la conmemoración del “LXXVII Aniversario de la Nakba” (desplazamiento forzado del pueblo palestino).

COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM).

HORA: 15:00 hrs.

LUGAR: Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Av. Insurgentes Sur No. 3000, Circuito Escolar s/n., Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán.

MOTIVO: Realizarán la entrega del pliego petitorio unificado de todas las facultades, en el cual se plantean las diversas necesidades y exigencias de la comunidad estudiantil.