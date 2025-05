Actriz de Lo que callamos las mujeres, Carmen Baqué, denunció que la amenazaron de muerte tras ser asaltada

La actriz Carmen Baqué quien protagonizó la serie de televisión La Teniente, dio a conocer que fue amenazada de muerte toda vez que fue asaltada y se llevaron sus pertenencias. El atraco sucedió cuando dejaron su camioneta estacionada en calles de la colonia Anzures, la cual fue abierta y se llevaron todas sus pertenencias de su interior.

A través de su cuenta de Instagram, la también atleta de alto rendimiento indicó que dejó su camioneta estacionada entre las calles de Edgar Alan Poe y Shakespeare alrededor de las 6:15 horas del domingo, dado que iba a participar en una carrera sobre Paseo de la Reforma.

Cuando regresaron a las 8:00 horas dijo que encontraron el vidrio trasero de la camioneta totalmente estrellado. “Bajaron el asiento trasero y se llevaron absolutamente todo lo que teníamos ahí”, señaló la histriona de películas como Cofradía (2018) y Amar sin miedo (2022).

Baqué señaló que dentro de las mochilas que dejaron en el carro tenían identificaciones y pasaportes, así como tarjetas bancarias de crédito y débito, además de equipos de grabación y equipos de entrenamiento, “cosas que compramos poco a poco y durante muchos años”.

Carmen Baqué dijo que tiene miedo por el asalto y las amenazas de muerte. Foto: IG / carmenbaque

Hallaron dónde está el presunto ladrón y tienen identificada su cara

No obstante, la actriz afirmó que lograron rastrear una ubicación y fueron auxiliados por la policía. “La patrulla nos ayudó a ir, pero ya no había nada que hacer. Desde la computadora Miguel logró rastrear su celular exacta donde estaba la persona, pedimos ayuda, pero sin orden judicial no podíamos entrar”, acotó.

“Volvimos a Anzures y una vecina nos ayudó a revisar las cámaras y ahí estaba el auto blanco justo frente junto a nosotros. Después recibí un whatsapp, una amenazas de muerte a mí, a mi gente cercana, a mi suegra, nos pedían que elimináramos la cuenta de teléfono de Miguel”, indicó Carmen Baqué.

Con el número donde le enviaron las amenazas, la actriz señaló que logró dar con la cuenta de Facebook del presunto ladrón. “Ví su cara, coincidía con la del video, vi su automóvil, sus placas; sib embargo, dijo que a pesar de denunciar el proceso de justicia es lento.

CARMEN BAQUÉ DENUNCIÓ QUE EL PRESUNTO ASALTANTE LE ENVIÓ AMENAZAS DE MUERTE: