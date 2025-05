SEP 2025: ¿habrá clases para alumnos de educación básica por el 10 de mayo? | CALENDARIO

El próximo 10 de mayo se celebrará en México el Día de la Madre, una tradición que tiene como objetivo reconocer el trabajo de las madres de familia. Con la cercanía a los festejos, decenas de padres y alumnos de educación básica se han preguntado si habrá clases ese día, o si la fecha se recorrerá para que los estudiantes gocen de un puente vacacional, o lleven a cabo festivales y presentaciones dedicadas a las madres de familia.

Este 2025, el 10 de mayo será un sábado, motivo por el cual los alumnos de educación básica no tendrán clases. Sin embrago, los estudiantes no asistirán a las aulas debido a que es un día inhábil y no porque el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) lo marque como un día de descanso oficial. Sin embargo, pese a que la celebración será en sábado, los padres de familia se han cuestionado si el viernes 9 habrá clases de manera habitual.

La duda surge debido a que en muchas de las escuelas de educación básica es usual que los menores lleven a cabo festivales, o eventos, para celebrar a sus madres. En dichos eventos es usual que los alumnos presenten bailables, o interpreten canciones dedicadas a las madres de familia. En algunos planteles incluso se les suele dar un regalo a las madres de los alumnos. No obstante, estas actividades no están indicadas por la SEP.

¿Habrá clases por el 10 de mayo?

Los alumnos sí tendrán que acudir a clases el 9 de mayo. Foto: cuartoscuro.

Pese a que algunos planteles suelen ofrecen festivales, representaciones, o eventos para celebrar a las madres de familia, la SEP, en su calendario oficial, indica que el próximo 9 de mayo las clases continuarán de forma habitual. Esto quiere decir que los estudiantes deberán asistir al sus planteles, ya que no es un día de descanso oficial. No obstante, cada escuela decidirá si ofrece actividades especiales por la ocasión, o si las clases se impartirán de manera oficial.

Según el calendario oficial de la SEP este mes de mayo aún quedan dos días libres para los alumnos. El siguiente día de asueto para los estudiantes será el 15 de mayo, esto en conmemoración del Día del Maestro; de igual manera, las clases se suspenderán el 30 de mayo, esto debido a que las escuelas tendrán una Junta de Consejo Técnico. Cabe recordar que los alumnos ya gozaron de dos días libres el pasado 1 y 5 de mayo.

¿Cuántos días de descanso quedan para el mes de mayo?

Las clases terminarán el mes de julio. Foto: SEP.

Las clases se suspendieron el pasado 1 de mayo debido a la conmemoración del Día del Trabajo. Mientras que los alumnos tampoco asistieron a las aulas el 5 de mayo por la celebración del Aniversario de la Batalla de Puebla. Ahora, solo restan dos días de asueto más para lo que resta del mes.

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, la dependencia tiene contemplado terminar el ciclo escolar el próximo miércoles 16 de julio del presente año, por lo que, después del mes de mayo, solo faltará un mes y 15 días para que los estudiantes puedan gozar de las vacaciones de verano, en espera de que arranque el siguiente ciclo escolar, correspondiente al período 2025-2026.