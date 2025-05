Muere bebé de un año durante explosión de una casa en Veracruz

La tarde del pasado domingo 4 de mayo se reportó una fuerte explosión dentro de una vivienda en la localidad de Excola, perteneciente a Calcahualco, esto en el estado de Veracruz. De acuerdo con la información oficial, como consecuencia de este siniestro perdió la vida una bebé de tan solo un año de edad, mientras que otras seis personas resultaron lesionadas y tuvieron que ser trasladadas a hospitales locales para atender sus heridas.

El accidente habría ocurrido cerca del medio día, cuando se registró una fuga de gas dentro de la vivienda. Aparentemente, la situación escaló rápidamente y se originó una fuerte explosión, la cual tomó por sorpresa a las personas que se encontraban dentro de la casa, quienes no pudieron salir a tiempo. Vecinos de la zona fueron quienes, tras escuchar el estruendo llamaron a los equipos de emergencia indicados.

Fueron bomberos, personal de Protección Civil de Calcahualco y policías municipales quienes atendieron el llamado y acudieron a la casa donde ocurrió el accidente. Las autoridades lograron rescatar a los lesionados y confirmaron que todos fueron trasladados a un hospital local, donde recibieron atención médica para sus lesiones. No obstante, horas más tarde, trascendió que una bebé de tan solo un año de edad habría perdido la vida como consecuencia de este accidente.

Una menor murió por la explosión

El menor murió como consecuencia de la explosión. Foto: freepik.

Primeras indagatorias sugieren que el accidente se originó como consecuencia de una fuga de gas dentro del domicilio, por lo que las autoridades hicieron un llamado a los vecinos para revisar sus instalaciones de gas. Tras varias horas trabajando para mitigar los daños de la explosión y garantizar la seguridad de los vecinos, los bomberos y los elementos de Protección Civil abandonaron la escena, asegurando que ya no había riesgo para el resto de la población.

Algunos reportes en redes sociales apuntan a que la propiedad quedó completamente destruída como consecuencia del fuego. En cuanto a la identidad de las víctimas, no se han dado a conocer los nombres de las personas lesionadas, pero sí ha trascendido que serían integrantes de una misma familia, quienes supuestamente no se habrían percatado de la fuga de gas y no tuvieron tiempo para salir del domicilio antes de la tragedia.

Autoridades comparten consejos para evitar fugas de gas

Las autoridades han compartido recomendaciones para prevenir explosiones. Foto: Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México

Con el objetivo de que las personas puedan identificar una fuga de gas, o prevenirla, la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México ha compartido una serie de recomendaciones a la población, entre las cuales se incluye la revisión de tanques de gas estacionarios, los cuales deben cumplir con las siguientes características para garantizar que sean seguros y evitar flamazos, o explosiones: