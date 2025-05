Morena Jalisco quiere que Enrique Alfaro declare por rancho Izaguirre

El senador por Jalisco, emanado del Partido Morena, Carlos Lomelí sostiene que el ex gobernador Enrique Alfaro debería ser llamado a declarar por rancho Izaguirre del municipio de Teuchitlán. Mientras tanto, la presidenta del Congreso de Jalisco, Marta Arizmendi adelanta que se está recopilando toda la información sobre el caso para citar a todo el gabinete de seguridad.

“¡Yo supongo! Porque nada pasaba en este estado sin que antes pasara por la oficina del gobernador (Enrique Alfaro Ramírez)… el 19 de septiembre desechan las quejas de Claudia Delgadillo (ex candidata a gobernadora) para que no se repitiera la elección y guardan silencio… Fueron omisos, no informaron de lo que habían encontrado”, sostiene el legislador federal.

Tras la detención del alcalde de Teuchitlán, Jalisco, José Ascención Murguía Santiago, por parte de la Fiscalía General de la República y las acusaciones en su contra por delincuencia organizada, desaparición forzada y abuso de autoridad. En el Congreso de Jalisco se pretende llamar a comparecer a todos los integrantes del gabinete de seguridad en la entidad.

“No es un tema olvidado (citar a declarar al fiscal de Jalisco), atrajeron el caso las autoridades federales, hay avances en el mismo (la detención del alcalde). La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) a quién se le asignó citar nueva fecha estará las próximas semanas revisando la nueva programación para que todos estemos enterados de lo que pasó. Es un caso que nos duele, no sólo a Jalisco sino a nivel nacional, estaremos trabajando desde el Congreso del Estado con todo el compromiso y coordinación con las autoridades municipales, estatales y federales”, apuntó la diputada presidenta Marta Arizmendi, en entrevista con El Heraldo de México.

La investigación del rancho Izaguirre es llevado por la FGR. Foto: Cuartoscuro

MC pide investigar a fondo sin tintes partidistas

Es indispensable dar respuesta a los miles de familiares que tienen seres queridos desaparecidos, insistió la legisladora de extracción morenista, “somos desafortunadamente el primer lugar a nivel nacional en número de desaparecidos, tenemos que buscar entre todas y todos cuidar, prevenir a la población. Reitero, es un caso que no está cerrado”.

El edil de Teuchitlán es de extracción naranja. El Partido Movimiento Ciudadano reconoció en un comunicado que los hechos ocurridos en el Rancho Izaguirre “nos sacuden a todas y todos como sociedad. Sin embargo, la violencia y la impunidad tienen raíces profundas. Estas son parte de un problema estructural que no se puede contener sin la intervención decidida de la federación”. Se exige que “las autoridades realicen una investigación justa, amplia y sin tintes políticos ni motivaciones partidistas”.

Por su parte, el senador Carlos Lomelí asevera que “ese pollito les haga provecho, van a tardar en digerirlo, desde aquí les decimos que no repartan, que mastiquen despacito, todavía les falta un buen tramo. Todo lo que sea naranja es amarguito o malito, yo creo les va a tardar en digerir… Esta amargo, agarroso, hicieron mutis todos… Ellos permitieron que sucediera, son los causantes. Ese pollito es color naranja, que no lo repartan”, añadió.

