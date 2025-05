INM se reunirá con CNDH, asegura Sergio Salomón Céspedes

Puebla, Puebla.- El Instituto Nacional de Migración (INM) se reunirá con la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra para darle seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la comisión, adelantó el nuevo titular del instituto, Sergio Salomón Céspedes.

En entrevista con medios de comunicación, al término del Aniversario 163 de la Batalla de Puebla, el funcionario indicó que al asumir funciones en el INM comenzó a hacer el análisis de dichas recomendaciones.

Asimismo, el titular del INM negó lo dicho por la ONU, quien cuestionó la militarización de la política migratoria de México y sobre esto dijo.

“No la tenemos como tal, no es el esquema de lo que se da en ello... Es parte de un acompañamiento que se da, no es tan al frente como tal la Guardia Nacional. Es un tema de agentes federales que pertenecen al INAMI, pero no es un tema de la Guardia Nacional al frente, sino que es un acompañamiento”.