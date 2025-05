Descartan auto bomba en la explosión al exterior de un bar en Zacatecas: fue captado un hombre con un bidón

Zacatecas, Zacatecas.- Este lunes se descartó que en la explosión ocurrida durante la noche del domingo en un bar de la capital de Zacatecas, hubiera detonado un auto bomba o se utilizaran explosivos, según el reporte preliminar de la Fiscalía.

Producto del estallido, tres automóviles y una motocicleta resultaron afectados, la estructura del inmueble que alberga al bar y un restaurante no sufrió daños, así lo informó el fiscal del estado Cristian Paul Camacho Osnaya: “Como podemos advertir los daños son materiales, es únicamente y está concentrado den la fachada de estos locales comerciales, al interior los daños son mínimos, desde luego hubo una explosión que es la que deriva en esta detonación y la llamada emergente que se tiene, es importante también recordar, no hay personas lesionadas, no hay personas con quemaduras, únicamente se tiene el registro de cuatro personas atendidas por crisis nerviosas”.

El fiscal del estado, Cristian Paul Camacho Osnaya. Foto: Especial

Las autoridades recuperaron los videos de las cámaras de seguridad del bar, así como de establecimientos en las inmediaciones, con ellos se espera seguir el rastro de la persona que ingresó al estacionamiento y prendió fuego al automóvil que explotó: “Como se advierte en los videos que ya son de dominio público, que se difundieron en algunos medios digitales, se advierte una persona del sexo masculino, el cual camina, tenemos dos ángulos, de hecho son los ángulos de esas cámaras, que se encuentran, donde se advierten que traen un bidón en la mano y otro ángulo donde se advierte que ya prendió fuego y es lo que origina o deriva en la explosión de este vehículo; ya serán los compañeros de servicios periciales y personal especialista quien nos confirme dicho hecho, o en su momento también esclarecer el presente”, agregó el fiscal Camacho Osnaya.

La fiscalía también investiga al propietario del automóvil para conocer si el ataque fue dirigido o fortuito, hasta el momento, las autoridades han descartado que se trate de una agresión al establecimiento o gremio de restauranteros, indicó el fiscal Cristian Paul Camacho: “No, está descartado, desde ayer en la noche tuvimos contacto personal que integra este equipo empresarial, Burdo, y asimismo nos hicieron saber, de manera personal tuve ese contacto, que se descarta una amenaza o una extorsión, hoy por la mañana, a primera hora a las seis de la mañana tuvimos contacto también con la cámara restaurantera y también descartan tal situación”.

El fiscal del estado dirige personalmente las indagatorias en el sitio y se comprometió a revelar los resultados que sean de carácter público, así como a ubicar y detener a las personas responsables.