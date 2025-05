Claudia Sheinbaum evita entrar en debate con Trump: “Mejor lo dejamos ahí”

La Presidenta Claudia Sheinbaum evitó entrar en un debate con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que “tiene tanto miedo de los cárteles que no puede caminar”. En la Mañanera de este 5 de mayo, la mandataria aseguró que ha habido buena comunicación con el estadounidense.

“No, no quisiera (entrar en debate), hay muy buena comunicación con el presidente Trump en tres meses y poquito de su gobierno, pues hemos tenido cinco llamadas y es buena la comunicación", indicó y agregó:

"A veces no estamos de acuerdo, pero se dice en la llamada de teléfono y ha habido respeto, entonces yo no quisiera que la comunicación entre el presidente Trump y su servidora entre Estados Unidos y México fuera a través de los medios y declaraciones a los medios, es una comunicación fluida buena en donde tenemos muchísimos acuerdos, tenemos nuestra comunicación", señaló y concluyó:

“(...) hay muchísimos acuerdos y sigue habiendo esa buena comunicación, y cuando hay desacuerdos, pues también se hacen a través de los medios oficiales y de la comunicación personal, mejor lo dejamos ahí no haya ahí un tema de un debate a través de los medios”, afirmó la presidenta de México.

Trump afirmó que la presidenta Sheinbaum teme a los cárteles de la droga. Foto: AFP

Sheinbaum le dijo "no" a Trump

En días pasados, se reveló que en la última llamada, Trump le brindó apoyo militar para combatir el crimen. “Yo le dije: no presidente Trump, no podemos colaborar en muchas otras cosas dentro del marco de nuestra soberanía y de la territorialidad”, aseguró Sheinbaum.

Al ser cuestionada si Estados Unidos ha estado cumpliendo los acuerdos, como México lo ha hecho, aseguró que sí “Hay muchas otras cosas que estamos todavía revisando en México, ha venido dentro de todo el esquema de aranceles que ha decidido el presidente Trump al mundo entero”, sostuvo.

Sheinbaum: “No estamos cruzados de brazos ni esperando a ver qué pasa en EU”

Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno no está cruzado de brazos ni esperando a ver qué pasa con la economía de los Estados Unidos, para tomar medidas para fortalecer la economía nacional.

“Lo importante es lo que hemos mencionado, que no es que nosotros estamos esperando a ver qué va a pasar en la economía de los Estados Unidos o estamos cruzados de brazos a ver qué va a pasar. No, hay un trabajo permanente de todo el gabinete, y particularmente el gabinete económico para fortalecer la economía nacional y que no solamente haya crecimiento”, dijo.

Incluso dijo que el crecimiento económico se prevé entre 1.5 y 2 por ciento, pero aclaró que el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) es una variable, y al gobierno mexicano también le interesan las variables que tienen que ver con el bienestar de los mexicanos.

La presidenta Sheinbaum evitó entrar en debate con Trump. Foto: Cuartoscuro

“A veces no sólo es el crecimiento, a veces ni siquiera el crecimiento se refleja, sino una mejor condición y calidad de vida de y los mexicanos y particularmente el crecimiento del empleo bien remunerado, entonces en eso estamos trabajando, para eso es el plan México, hoy se presenta lo que nos comprometimos y hay varios otros temas que están pendientes de presentar como los polos del bienestar, por ejemplo que ya nos vamos a presentar pronto y otros más y estas medidas es importante, también han sido dialogadas consensadas con los distintos sectores productivos del país”, indicó.

Aseguró que el trabajo del gobierno mexicana no tiene que ver con estas visiones negativas, pesimistas de organismos financieros internacionales que han dado para México, “porque estamos trabajando permanentemente, repito no sólo para el crecimiento, sino principalmente para el bienestar”.

Al respecto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pidió tomar con reserva las expectativas de crecimiento por el margen de error que ha habido, que es enorme.

“Más en esta ocasión porque tenemos todavía muchos elementos por verse, o sea que va a terminar todo esta prevención del orden comercial y que va a tener cuánto va a durar. Ahí hay algunos elementos que no tenemos la respuesta completa, pero también creo que hay otro elemento sustantivo en donde diferimos porque no están midiendo el efecto que va a haber a partir del segundo semestre en relocalización de cadenas productivas”, afirmó.