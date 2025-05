Sheinbaum sobre reducción de la jornada laboral a 40 horas: "Siempre es buen momento para apoyar al pueblo"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo “siempre es buen momento para apoyar al pueblo”, al señalar que inicia la discusión para reducir de forma gradual la semana laboral a 40 horas. En Tlalnepantla de Baz, Estado de México, durante la presentación del Plan Integral del Oriente, recordó que antes también se decía que no era buen momento para aumentar el salario.

“Ahora es muy distinto. Vamos a seguir aumentando el salario y, de hecho, el 1 de mayo dije que inicia la discusión para la semana de 40 horas para las y los trabajadores de México. Porque antes decían, es que qué mal momento para apoyar al pueblo. No, siempre es buen momento para apoyar al pueblo”.

“Lo que pasa es que nunca querían apoyar al pueblo de México. Por eso, por el bien de todos, primero los pobres son estas palabras maravillosas que nos deja como legado el presidente Andrés Manuel López Obrador”, afirmó.

La presidenta reiteró que primero los pobres. Foto: Cuartoscuro

Ahora hay lo que llamamos la economía moral, dice Sheinbaum

Después de que el 1 de mayo, Marath Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social, anunció las mesas de trabajo para reducir la jornada laboral de forma gradual a 40 horas, la COPARMEX dijo que no era un mal momento porque hay recesión técnica. Este domingo, la presidenta Sheinbaum Pardo señaló que ahora se tiene otro modelo económico.

“Lo más importante, hay un modelo distinto, no el de antes. Ahora hay lo que llamamos la economía moral, el humanismo mexicano. Los recursos del pueblo van para el pueblo, ya no se roban, ya no se quedan en unos cuantos. Esa es la gran diferencia. Y se apoya al que menos tiene.