Presentan plan integral para el oriente mexiquense

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Plan Integral del Oriente del Estado de México, que contempla un mando único para garantizar la seguridad, el cual estará coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En Tlalnepantla de Baz, Estado de México, señaló así se tendrá coordinación con las policías de los municipios de Chicoloapan, Ecatepec, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, La Paz, Chalco, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

“Estamos también trabajando en un mando único para la seguridad en todo el oriente del Estado de México, de tal manera que estén bien coordinadas todas las policías municipales, coordinada la policía estatal, coordinada la Secretaría de Seguridad del Gobierno de México que encabeza Omar García Harfuch, coordinado la Guardia Nacional que encabeza el Secretario de la Defensa Nacional y las fiscalías para poder traer más seguridad también a esta zona tan importante”, aseveró.

Noticias Relacionadas Hora y media, tiempo crucial en muerte de María Fernanda por mordedura de araña violinista

Acompañada de la gobernadora Delfina Gómez, integrantes del gabinete y 10 alcaldes, la presidenta señaló que este año se está invirtiendo en agua potable y drenaje.“En el caso de Ecatepec pues ya empezaron a funcionar casi 20 pozos de agua que no estaban funcionando. De igual manera poco a poco aquí en Tlanepantla ya también se va a notar en lo que estamos poco a poco desarrollando las obras”; dijo.

El agua fue uno de los temas que atenderán en el Edomex. Foto: Cuartoscuro

Obras prioritarias para el gobierno federal en el Edomex

“El otro es el drenaje, que también es importante porque incluso en muchos lugares nos inundamos. Este año estamos haciendo una gran inversión en Chalco, que es la zona que más inundaciones tenía porque ya estaba colapsado el colector de Chalco y ahora estamos haciendo una inversión muy grande, pero le va a tocar a todos los municipios del Estado de México”, dijo la presidenta.

En materia de salud, la presidenta señaló que en cada municipio se construirá un Centro de Salud Ampliado en donde se atenderá a la población con o sin seguridad social; se construirá un hospital en Chicoloapan; un Hospital Oncológico en Ecatepec y otro en Zaragoza; así como la toma de muestras médicas.

En materia de educación, dijo que se van a construir 20 preparatorias y una universidad como la Rosario Castellanos y Bienestar Benito Juárez en la zona oriente mexiquense.La presidenta anunció que en dos semanas se inaugurará el trolebús elevado de Chalco y se está trabajando en la sustitución del transporte público.

También se construirán mil kilómetros de senderos seguros en los 10 municipios durante su gobierno. Además, a cada municipio le otorgarán un tren de pavimentación, “quiere decir que van a tener todos los equipos necesarios para el bacheo, la pavimentación para que no estén contratando todo”.

Justicia social para el oriente mexiquense

En su mensaje, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó que este Plan es un mecanismo de justicia porque por años han sido olvidados los municipios del oriente mexiquense.

“La presidenta comentaba y tiene la razón, nosotros en la Zona Oriente tenemos una pobreza urbana, no es una pobreza rural, pero sí es una pobreza urbana y cuando los compañeros mexiquenses vean de todo lo que van a realizar y todo lo que se va a hacer, van a ver que van a quedar agradecidos por todo esto que se está realizando”, señaló.

Ecatepec es uno de los mumicipios del Edomex a atenderse de manera prioritaria. Foto: Cuartoscuro

Armando Quintero Martínez, coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, informó que este año en diversas obras se han invertir más de 13 mil 500 millones de pesos en los municipios del oriente del Estado de México, además de que se proyecta para para dijo el sexenio sean más de 48 mil millones de pesos de inversiones.

“Se va a cambiar el rostro del oriente del Estado de México. Va a dejar de doler la pobreza en el Estado de México. No más dolor a la pobreza urbana del oriente del Estado de México”, Armando Quintero.

Carlos Torres Rosas, secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y coordinador general de Programas para el Bienestar, dijo que el Estado de México es la entidad que concentra el mayor número de derechohabientes a nivel nacional.

“Y tan solo en los 10 municipios del Oriente Mexiquense, la inversión para este 2025 superará los 33 mil millones de pesos en beneficio de un millón 275 mil personas, una cifra histórica”, Carlos Torres Rosas.

Edna Elena Vega Rangel, secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), informó que ya se entregaron 47 mil 764 apoyos en el oriente del Estado de México y faltan por entregar 40 mil 288.

“En Tlanepantla la meta es de 6 mil apoyos. Mil 600 que se entregarán hoy y la diferencia se estará entregando en futuras fechas muy próximas. Además de todo esto que les acabo de mencionar dentro del programa integral de la Zona Oriente del Estado de México en la Sedatu estamos muy contentos porque se entregarán 2 mil escrituras en Tlanepantla”, dijo.

Asistieron los alcaldes de Chicoloapan, Ecatepec, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, La Paz, Chalco, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

Shienbaum llama a dejar “guaruras” y “camionetotas”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que a los gobiernos de la transformación los caracteriza la honestidad y la honradez, por lo que llamó a dejar atrás los privilegios, “guaruras” y “camionetotas”.

En Tlalnepantla de Baz, Estado de México, durante la presentación del Plan Integral del Oriente, recordó los principios del movimiento que fundó Andrés Manuel López Obrador. Su discurso fue a la par del inicio de los trabajos del Consejo Nacional de Morena donde se aprobarán acciones contra el nepotismo y las campañas adelantadas. Ahí se dará a conocer la carta que la presidenta Sheinbaum Pardo escribió al respecto.

Acompañada de la gobernadora Delfina Gómez, integrantes del gabinete y 10 alcaldes, la titular del Ejecutivo Federal recordó que una de las máximas es “por el bien de todos, primero los pobres”. “Lo segundo, como lo decía, es que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. O sea, que los gobiernos que venimos de la transformación nos tiene que caracterizar la honestidad y la honradez”, aseveró.

“Tenemos que ser un ejemplo siempre. Nada de privilegios, nada de andar con guaruras, camionetotas. Estamos siempre cerca del pueblo. Eso caracteriza a un gobernante de la Cuarta Transformación”, recalcó. La presidenta Sheinbaum Pardo subrayó que los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.